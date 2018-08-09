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Косолапый хулиган: в США забравшийся в ресторан медведь устроил себе трапезу
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Косолапый хулиган: в США забравшийся в ресторан медведь устроил себе трапезу 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Увидев хищника, постояльцы стейкхауса опешили и разбежались, оставив еду на столах.
Инцидент произошел в курортном городке Гатлинбург (штат Теннесси).
Животное перелезло через перила патио и начало хозяйничать в дворике заведения. Косолапый гость залез на стол и начал поедать пиццу, которую оставили посетители ресторана.
Оказывается, черные медведи — частые гости подобных заведений, ведь популярный стейкхаус находится неподалеку от Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, пишет в своем блоге на Facebook Каролин Болл, которая работает официанткой в стейкхаусе.
В Сети появились видео и снимки нежданного гостя, наведавшегося в кафе. Публикации собрали как умилительные, так и негативные отзывы.
Комментаторы пишут, что нужно было отпугнуть медведя, а не производить фото— и видеосъемку того, как он хозяйничает в стейхаусе.
С негативными отзывами в соцсетях согласился биолог Дэн Гиббс, работающий в Агентстве по охране дикой природы Теннесси.
Он отметил, что если животное потеряло страх перед человеком и забралось в переполненный двор, то он уже не поменяется свое поведение, цитирует ученого Fox News.
Эксперт советует, что оказавшись в такой ситуации, нужно попытаться создать много шума, тогда хищник испугается и убежит.
Кстати, ученые выяснили, что содержащееся в выделениях ядовитых желез пауков вещество может быть полезным.
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