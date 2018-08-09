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«Вилка-Ложка» открыла магазин готовой еды, который придумали в Лондоне
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«Вилка-Ложка» открыла магазин готовой еды, который придумали в Лондоне 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В сети «Вилка-Ложка» появились первые отделы упакованных готовых блюд. Со временем компания собирается поставить их во всех заведениях.
Первые отделы упакованной еды появились в двух новосибирских точках сети — на площади Ленина и на площади Калинина. Сейчас это открытый холодильник, на полки которого выложены салаты, горячее, супы, десерты в пластиковых и картонных коробочках.
По словам руководителя компании «Фуд-Мастер» (которой принадлежит «Вилка-Ложка») Ильи Серова, цель нововведения состоит в том, чтобы особенно спешащие посетители могли взять готовые блюда с собой, минуя возможную очередь на раздаче.
«Эти блюда можно будет увезти с собой в офис или домой и съесть там, где вам удобно. Коробочки хорошо упакованы», — обещает руководитель «Фуд-Мастера».
Сейчас в заведении на площади Ленина корреспондент НГС насчитал три салата (от 39 рублей), семь видов горячего (от 104 рублей), два супа (от 73 рублей) и два вида десертов (от 81 рублей). Обед из трех блюд без напитка будет стоить от 216 рублей.
Выбор блюд в целом не отличается от меню «Вилки-Ложки». Это борщ, котлеты с картофельным пюре, блинчики с разными начинками и т. д.
Торговлю готовыми упакованными блюдами с короткими сроками хранения одной из первых в мире наладила лондонская сеть Pret-a-mange, чьи заведения представляют собой смесь магазина и кафе, В России такой формат развивает столичная сеть «Прайм», а в Новосибирске — созданная в прошлом году сеть «Прайм тайм» (сейчас работает уже 10 точек).
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