Ещё
Сходи на мясной мастер-класс
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Сходи на мясной мастер-класс 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Каждый четверг в мясном бутике «Праймбиф» на Смоленском бульваре проходят мясные мастер-классы с участием экспертов по мясному производству. Опытные мясники и настоящие профессионалы своего дела учат гостей подбирать правильную прожарку для разных стейков, показывают, из каких отрубов они получаются, объяснят, с какими напитками и гарниром они раскрывают вкус лучше всего.
В прошедший четверг мастер-класс давал мясник-виртуоз 10-летним опытом стажировок во Франции и США Грант Зозулинский. Он владеет французской техникой разделки туши и в этот вечер организовал для гостей запоминающееся шоу, разделав целую ногу бычка породы Black Angus, которая вызревала 90 дней, становясь все нежнее и ароматнее.
К Гранту присоединился владелец мясного бутика и сети «ПраймБиф Бар» Андрей Ниценко, который с удовольствием рассказал собравшимся о мраморной говядине бренда «ПраймБиф» и пожарил сочные стейки Шатобриан, Паук, Пиканья и другие. Идеальная пара к мясу — красное сухое вино, которое в этот вечер предоставила сеть популярных в Москве баров «Винный базар».
ИД «Собеседник»: последние новости
Пострадавший в драке актёр Сами Насери согласился на операцию в РФ Коллега Гафта рассказал о состоянии актера после операции "По нашим грехам получаем". Как стояли за царя и против "Матильды"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино8
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас2
Актеры, которые занимались сексом на съемках12
Тайные смыслы советских мультиков40
Кто выбрался из «Матрицы»1
Видео
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
05:57
Ленты, опозорившие российское кино
Кино
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
04:31
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас
Кино
11:07
Кто выбрался из «Матрицы»
Кино
03:25
Что стало с крохами из сериала «Друзья»
ТВ
02:58
Судьбу фильма решила лысина Михалкова
Кино
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение