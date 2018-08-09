Сходи на мясной мастер-класс

Каждый четверг в мясном бутике «Праймбиф» на Смоленском бульваре проходят мясные мастер-классы с участием экспертов по мясному производству. Опытные мясники и настоящие профессионалы своего дела учат гостей подбирать правильную прожарку для разных стейков, показывают, из каких отрубов они получаются, объяснят, с какими напитками и гарниром они раскрывают вкус лучше всего.

В прошедший четверг мастер-класс давал мясник-виртуоз 10-летним опытом стажировок во Франции и США Грант Зозулинский. Он владеет французской техникой разделки туши и в этот вечер организовал для гостей запоминающееся шоу, разделав целую ногу бычка породы Black Angus, которая вызревала 90 дней, становясь все нежнее и ароматнее.