Сходи на мясной мастер-класс 

Каждый четверг в мясном бутике «Праймбиф» на Смоленском бульваре проходят мясные мастер-классы с участием экспертов по мясному производству. Опытные мясники и настоящие профессионалы своего дела учат гостей подбирать правильную прожарку для разных стейков, показывают, из каких отрубов они получаются, объяснят, с какими напитками и гарниром они раскрывают вкус лучше всего.
В прошедший четверг мастер-класс давал мясник-виртуоз 10-летним опытом стажировок во Франции и США Грант Зозулинский. Он владеет французской техникой разделки туши и в этот вечер организовал для гостей запоминающееся шоу, разделав целую ногу бычка породы Black Angus, которая вызревала 90 дней, становясь все нежнее и ароматнее.
К Гранту присоединился владелец мясного бутика и сети «ПраймБиф Бар» Андрей Ниценко, который с удовольствием рассказал собравшимся о мраморной говядине бренда «ПраймБиф» и пожарил сочные стейки Шатобриан, Паук, Пиканья и другие. Идеальная пара к мясу — красное сухое вино, которое в этот вечер предоставила сеть популярных в Москве баров «Винный базар».