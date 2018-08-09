Вас как «прожарить»? В каких ресторанах Москвы эскортницы ловят клиентов

Автор популярного Telegram‐канала «Рынок шкур» составил для «360» топ‐10 популярных столичных ресторанов, где чаще всего работают эскортницы. Все заведения располагаются на Кутузовском проспекте или в центре Москвы —как раз там, где предпочитают отдыхать звезды шоу‐бизнеса и бизнес‐элита. Некоторые рестораторы опровергли присутствие девушек в своих заведениях. А известный ресторанный критик сообщил, что услуги эти были, есть и будут всегда.

Топ-10 Десятка ресторанов с пояснениями автора канала «Рынок шкур» (РШ) выглядит следующим образом.

«Облака» — туда часто захаживают известные артисты и звезды.

Стейк-хаус Chef — самая богатая точка, где обитают бизнесмены и многоуважаемые люди. Если ты обладательница хорошей внешности, то обязательно найдется тот, кто захочет закрыть твой счет.

«Магадан» — ресторан Аркадия Новикова , который пользуется спросом. Там можно поймать наживу в виде «богатого дяди».

Ресторан-яхта «Чайка» — у данного ресторана существует обязательное условие: вход — только для красивых. Соответственно, там часто проводят время сотрудницы эскорта.

«Аист» — ресторан в элитном районе. Возле заведения всегда стоит, как минимум, один Rolls-Royce Phantom.

Assunta Madre — ресторан очень высокого уровня, один вход чего только стоит. Если вы ищите дорогой эскорт, то вам именно туда.

«Кофемания» на Кутузовском — место всех знакомств и встреч. Круглосуточный ресторан переполнен людьми. В большинстве — мужчины кавказской национальности, чьи отцы занимают должности министров, прокуроров и тому подобное.

«Erwin. РекаМореОкеан» — тут нечего объяснять. Ресторан находится напротив отеля Radisson. В перерывах девушкам очень удобно полакомиться лучшими морепродуктами и вернуться на работу.

«На свежем воздухе» (проект «354») расположен в башне «Око» в Москва-Сити. Все молодые бизнесмены и миллиардеры обычно проводят время именно там.

В La Marée часто бывают как эскортницы, так и «мамочки», которые продают своих подруг. Там они договариваются с клиентами о встречах и обсуждают детали. Понятие «мамочка» — синоним сутенерши.

Источник фото: телеканал «360»

Неправильная история для ресторана

Ресторатор Аркадий Новиков, в чью сеть, кстати, входят «Аист» и «Магадан», сказал в беседе с «360», что не слышал, чтобы услуги эскорта предлагались в элитных заведениях.

«В ресторанах я ни о чем таком не слышал. Я вообще думал, что история с эскортами закончилась. Раньше были ночные клубы и бары, где такие услуги были, а о ресторанах с эскортом я и не слышал. А уж тем более, что это проблема какая-то», — пояснил Новиков.

Ресторатор опроверг информацию об эскортницах в своих заведениях. Новиков придерживается твердого мнения, что наличие в заведении таких девушек — «неправильная история для ресторана». Потому что рестораны — это еда, сервис, музыка и отличное настроение, но никак не публичный дом.

«„Чайка», «Облака» и Chef — это больше не рестораны, а клубные места. Если заведение называется ресторан, то это еще ничего не значит, давайте отделять. В клубах это, может быть, даже где-то и осталось — не знаю, я не хожу, но в ресторанах такого нет», — заявил Новиков.

Ресторатор затруднился ответить, насколько сейчас популярна эта сфера услуг. Для этого в нее нужно окунуться. В настоящее время, пояснил Новиков, он находится в Италии. Посещал там ночной клуб, где есть девушки, которых приглашают для создания атмосферы. Они не оказывают интимных услуг, а просто сидят за столиками, пьют шампанское, ходят в красивых платьях и улыбаются.

«Вот что — эскорт или атмосфера? Я не знаю. Судить сложно. Каждый старается раскрутить свой бизнес по-своему, но я против того, чтобы в наших ресторанах были такие услуги. У нас их нет», — подчеркнул Новиков.

Сфера набирает обороты

Ресторатор Елена Шевцова , владеющая Peshi на Охотном ряду, рассказала «360», что у эскортниц всегда есть главный, который договаривается о том, что нужно продавать, сколько за это будут платить и так далее. То есть «разводят» посетителей на определенные «блюда». Сейчас отметила Шевцова, эта сфера набирает обороты. Если раньше услуги не афишировались, то сейчас это фактически открытый бизнес. Но лично она в свои рестораны таких девушек не пропускает.

«Внешне эскортницы всегда стройные, красивые, молодые. Вычислить их несложно: как правило, берут один чай и сидят с ним очень долго, могут попросить долить кипятка. Я к ним отношусь очень негативно, в моих ресторанах таких девушек нет. Мне главное, чтобы люди наслаждались едой и атмосферой. Наши посетители часто приходят с женами, и я не хочу видеть, как супруги присматривают себе кого-то. Нужно наслаждаться своим союзом», — сказала она.

В целом ресторатор согласилась с составленным РШ списком. Правда, оговорилась, что не уверена в некоторых заведениях, так как не бывала в них. А вот в «Магадане», «Erwin» и «Облаках» эскортниц замечала.

«Если вы зайдете на Intagram-страницы этих и других ресторанов и посмотрите фото по геолокации, то увидите некую перенасыщенность красивыми и яркими девушками. По остальным мы ручаться не будем, так как нечасто их посещаем», — заключила Шевцова.

Не только в ресторанах, но и на бизнес-форумах

Управляющий ресторанным бизнесом собеседник сообщил «360», что на заре 2000-х услуги консумации были очень распространены в столице. Владельцы заведений, особенно открывающихся, стремились поскорее раскрутить место. Для этого нанимали красивых девушек, раскручивающих посетителей на выпивку. При этом они никогда не заставляли их оказывать интим-услуги, но если эскортницы с кем-то знакомились и «углубляли отношения», то никто не возражал. Впрочем и сейчас многие рестораторы к этому прибегают.

«Если в Instagram «бьюти-блогерши» вы видите фотографию из какого-нибудь ресторана с положительным отзывом, то, вероятнее всего, девушка получила какой-либо бонус от заведения. Не обязательно деньгами, это может быть постоянная скидка или бесплатный ужин», — рассказал собеседник «360».

По его словам, внешне элитные эскортницы ничем не отличаются от других посетительниц. Это просто очень красивые и ухоженные девушки. Как правило, они работают в паре. Тогда это выглядит, будто подруги заглянули поужинать или отметить какое-то событие.

«В большинстве случаев их просто не замечаешь. Это же не дешевые проститутки, зазывающие клиентов. Эти девушки не ищут разовых знакомств, им нужен богатый муж или постоянный состоятельный спонсор. Они всегда со вкусом одеты, ведут себя очень скромно. Только потом смотришь — сидели одни, а потом переместились за чей-то столик», — уточнил управляющий.

Их деятельность — примерно то же самое, что «пойти в пятницу в клуб, познакомиться с парнем, и он оплатит твой мохито и салатик». Отношения, говорит собеседник «360», могут продолжиться в постели, а могут закончиться и в клубе. Только в данном случае цена вопроса не тысяча-две, а сотни тысяч рублей. В последние годы, добавил он, число эскортниц неуклонно растет. Причина проста — молодежь не хочет работать, но хочет жить красиво и богато. Зачастую такие девушки весьма не глупы. Ведь помимо ресторанов и ночных клубов им приходится посещать культурные и даже бизнес-мероприятия.

«Они там, где есть их целевая аудитория. Вот сейчас в Петербурге проходил международный экономический форум — там их было очень много. Начинает бизнес-элита ходить в какой-нибудь клуб или ресторан — они там. Модная VIP-выставка? И там их можно встретить», — отметил собеседник.

Что же касается составленного «Рынком шкур» списка, то управляющий согласился с ним. Кроме того, он сообщил, что старейшими заведениями, где впервые появились и до сих пор присутствуют эскортницы, являются: «Турандот», «Пушкин», «Сирена». В 2000-х годах был очень популярен ресторан «Марио». Сейчас — это White Rabbit, хотя его популярность падает; проекты Алексея и Дмитрия Васильчуков, новый Soho, Bamboo бар и ресторан Siberia.

Было, есть и будет

Известный ресторанный критик Дмитрий Алексеев подтвердил «360», что, как правило, рестораны — это места, где девушек легкого поведения много. Иногда сейчас, как впрочем и 5—10 лет назад, приходя в именитые рестораны, замечаешь, что чуть ли треть посетителей — эскортницы. Наблюдать это, по его словам, очень неприятно, но все зависит от того, кто и зачем туда ходит.

«Многие ищут в ресторанах каких-то новых необычных впечатлений, так же как в клубах или поездках куда-то. Это просто часть клубно-ресторанной, тусовочной индустрии. Ничего нового в этом нет, это было, есть и будет», — добавил Алексеев.

В ресторанах встречаются не только эскортницы, но и откровенные проститутки, и обыкновенные девушки, которые хотят познакомиться с олигархом и хорошо провести время. Поэтому здесь двойная политика. С одной стороны, никто не хочет видеть за соседним столиком проституток. С другой — красивые и веселые девушки являются частью атмосферы заведения. И многие рестораторы действительно стараются, чтобы такие девушки в их заведениях были, например, предлагают им скидочные карты.

«Это часто бывает в расположенных в бизнес-районах или у посольств ресторанах. Как правило, их посещают мужчины. Если ты приходишь с женой или подругой, все внимание устремляется на вас, и это неприятно. Одна из задач ресторатора соблюсти грань между откровенным публичным домом и приятной всем атмосферой», — пояснил критик.

Комментируя топ-10 ресторанов, где встречаются эскортницы, Алексеев заявил, что список составлен наобум. Например, в «Erwin. РекаМореОкеан» эскортницы есть всегда. Но рейтинг можно дополнить множеством «новиковских» ресторанов и заведений, Ginza Project, White Rabbit Family и других компаний, потому что эскортницы всегда идут туда, где бывают успешные и состоятельные мужчины, туда, где «пахнет деньгами».

«B новиковских заведениях, в том же Vogue Cafe, их достаточно. Просто ты же не будешь у каждой проверять —проститутка она, эскортница или просто зашла чаю попить. В любом богатом и модном ресторане можно заметить столик, где три девицы пьют один коктейль. Просто сейчас все перешло на более цивилизованный уровень», — заключил критик.