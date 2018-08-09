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Копченая ветчина из арбуза повергла пользователей сети в шок
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Копченая ветчина из арбуза повергла пользователей сети в шок 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Один из ресторанов Нью-Йорка предложил посетителям подкопченный арбуз, похожий на кусок ростбифа. Пользователи соцсетей сочли блюдо отвратительным даже на вид. Процесс приготовления был заснят на видео YouTube-каналом FOOD INSIDER. Менее чем за дня дня ролик был просмотрен более 350 тысяч раз.
Стоимость такого блюда составляет около 75 долларов (почти пять тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В комментариях к видео пользователи высказывали мнения, что цена чересчур завышена для столь простого блюда. Многих поразил вид этого вегетарианского стейка в разрезе: они утверждали, что на него неприятно смотреть.
Одна из пользователей Twitter заявила, что каждый раз при просмотре этого видео хочет «выколоть себе глаза». Другая девушка назвала это копченый арбуз «одной из самых тревожащих вещей».
Некоторые юзеры попытались превратить блюдо в мем. «Ты разочаровываешь и не удовлетворяешь, как арбузная ветчина», — пошутил пользователь из США.
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