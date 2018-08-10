В сайгонском кафе посетителей развлекают попугаи

В саду одного из сайгонских кафе живет около 40 попугаев

Кафе Pet Me, открывшееся в 2014 году, стало первым заведением подобного типа в Хошимине. Сейчас в его саду живут попугаи более 20 видов из Африки, Азии и Америки.

Попугаи не живут в клетках, они могут спокойно летать по саду. А клиенты могут свободно трогать и гладить их.

Некоторые из попугаев стоили кафе тысячи долларов. Дороже всего обошелся Harlequin Macaw из Южной Америки — в $ 5 тыс. Средняя стоимость каждого попугая в кафе — 3 млн донгов ($ 128).

По словам хозяина — 30-летнего Ле Ань Тая — в заведении есть работник, занимающийся уходом за птицами и их лечением. В среднем на содержание всех животных в месяц уходит 15 млн донгов ($ 644).

Попугаи в этом кафе активные и озорные, некоторые даже могут произносить несколько слов. В выходные кафе переполнено родителями с детьми, которые пришли поиграть с этими птицами.

Попугаи по очереди «обслуживают» клиентов в течении двух часов, а затем им дают отдохнуть, чтобы не подрывать их здоровье.

Помимо попугаев, в кафе есть хомяки, кролики, черепахи, ящерицы и василиски.

Любимица посетителей — 14-летняя шпороносная черепаха из Африки, свободно перемещающаяся по кафе. Что касается меню, то, в среднем, напитки в кафе стоят 30 000 — 80 000 ($ 1,29 — 3,44).

Источник: VnExpress