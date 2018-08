Владельцы винного бара откроют в центре Новосибирска гастропаб с пивом и индокитайской кухней

Владельцы виного бара Pardon my French откроют новое заведение на месте кафе «Кука» на Орджоникидзе, 18 в центре Новосибирска. У него будет другое название и здесь не будут торговать вином.

Как рассказал корреспонденту совладелец Pardon my French Максим Ковязин, появление нового проекта связано с тем, что рестораторам удалось получить хорошее помещение. Зал на 60 мест имеет панорамные окна во всю стену, которые выходят на сквер с фонтаном.

Единственной проблемой стало то, что по условиям аренды заведение не имело право продавать алкоголь. Так что от естественной идеи сделать на Орджоникидзе ещё один бар Pardon my French пришлось отказаться. Тогда рестораторы решили сделать заведение с тем же подходом к кухне (авторская кухня и небольшие порции по сравнительно невысокой цене), но с упором в блюда и технологии, характерные для стран Юго-Восточной Азии. А место вина займет пиво.

«Значительная часть этих территорий — современные Вьетнам, Камбоджа, Лаос — в своё время были французскими колониями, что оставило в кулинарии этих стран значительный след. И мы решили, что будет органичным попытаться взглянуть на эту кухню глазами нашего французского повара (совладелец PMF Франсуа Фурнье — С. С.)», — говорит Ковязин.

Новый бар будет называться No spicy please. Логотип будет повторять по стилю написания Pardon my French, хотя формально родство нигде не будет указываться. Выбор названия Ковязин объяснил тем, что рестораторам хотелось так же, как и с винным баром использовать какое-то устойчивое выражение, а выбранная для названия фраза — типичная просьба европейца, заказывающего еду в Юго-Восточной Азии.

Ни в оформлении, ни в блюдах не будет привычной экзотики. «Это попытка взглянуть на кухню этого региона глазами современного человека. Ведь мы, когда идём в заведение с русской кухней, не ждём там обязательно лаптей, плетней и балалаек», — говорит Ковязин.

Окончательно меню еще не утверждено, некоторые позиции дорабатываются. Но среди блюд, которые точно должны быть к открытию можно назвать, например, «сосиску в тесте» (сделанная на заказ колбаска в паровой лепешке с маринованными овощами и ростками сои), свиные рёбра в кляре с соусом терияки с беконом, ким-чи и т. д. Цены на большинство блюд — около 200 рублей.

Сейчас в баре заканчивается ремонт. Работать в тестовом режиме заведение может начать в течение следующей недели.

No spicy please можно считать частью новой ресторанной моды на кухню стран Юго-Восточной Азии. Яркими примерами последнего времени в этом жанре можно считать ресторан Shifu и закусочную Kung Pho. Осенью к ним должен присоединиться кафе «Дим сам бао» владельцев Kung Pho и Twiggy, а также новый проект компании, которая развивает сеть «Суши Make».