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«Макдоналдс» открыл ресторан в новом формате и обозначил планы на будущее
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«Макдоналдс» открыл ресторан в новом формате и обозначил планы на будущее 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
Если вы зайдете в новый флагманский ресторан «Макдоналдс» в Чикаго, вам скорее захочется вновь прицениваться к Apple Watch или дотошно расспрашивать консультанта, насколько надежен FaceID в iPhone X. По крайней мере, это следует из сообщения Business Insider, утверждающего, что новый ресторан сети больше напоминает магазин Apple.
Компания «Макдоналдс» открыла новый ресторан, который совсем не похож на своих предшественников. Причина кроется в визуальной премиальности. Представители сети поясняют, этот ресторан отражает планы фастфудного гиганта на будущее.
Если так, то лично нас такое будущее сети абсолютно устраивает. В огромном стеклянном здании (привет, Apple) много света, пространства и зелени.
Стивен Истербрук, генеральный директор корпорации McDonald's:
«Мы гордимся тем, что открываем двери в этот флагманский ресторан. Он будет символизировать все те процессы и все те изменения, которые происходят в компании на пути к созданию лучшего сервиса для наших гостей».
Функционально ресторан почти ничем не отличается от своих предшественников: в нем все так же есть киоски самообслуживания, мобильный заказ и оплата, услуги доставки.
В своем масштабном проекте Experience of the Future (частью которого и является новый ресторан) «Макдоналдс» стремится к совершенствованию своих услуг, а также к тотальной оцифровке большинства процессов.
Сейчас новым параметрам оценки ресторанов сети соответствуют почти 5000 заведений, в планах корпорации обновить все свои точки к 2020 году.
Немаловажный пункт в планах «Макдоналдс» на будущее — устойчивость окружающей среды. Позаботившись об экологии, на территории ресторана высадили примерно 70 деревьев, а сами заведения оборудовали солнечными батареями. Ресторан был спроектирован и построен чикагской компанией Ross Barney Architects.
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