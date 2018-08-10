«Еда в Центре»: все, что нужно знать о пицце — новый проект в Савелках

15 августа Культурный центр «Зеленоград» приглашает на первую встречу нового проекта «Еда в Центре», в рамках которого горожане будут узнавать про тренды в еде, знакомиться с рестораторами, изучать кухни народов мира и просто общаться.

На летней веранде поговорим о самой популярной еде в мире — пицце. Гостем встречи станет управляющий партнер доставки еды «Лаки Кинг» Сергей Счастливцев. Он расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы, научит разбираться в качестве, ответит на самые каверзные вопросы. Но и это еще не все! Мы будем печь пиццу, делиться самыми необычными начинками, участвовать в конкурсах и выигрывать подарки.

Партнер проекта «Еда в Центре» — агентство «Праздник Готов» https://vk.com/prazdnik_gotov. Свои предложения по темам проекта и участию можно оставить в личных сообщениях группы ВКонтакте https://vk.com/im?sel=-114928588.

Дата: 15 августа

Время: 19:00 Место: Летняя веранда КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1 Продолжительность сеанса: 1 час Рекомендуемый возраст: 0+

Вход свободный