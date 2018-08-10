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Чебуреки вместо роллов: на месте суши-бара в гостинице «Центральная» открылся фастфуд с пловом
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Чебуреки вместо роллов: на месте суши-бара в гостинице «Центральная» открылся фастфуд с пловом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Кафе самообслуживания среднеазиатской кухни «Слово плову» открылось сегодня, 10 августа, на первом этаже гостиницы «Центральная» на улице Ленина, 3 в центре Новосибирска. Это новый проект новосибирской группы компаний «Конквест», которая объединяет заведения «Аджикинежаль», Drovamuka, МясoRoob и ряд отдельных заведений.
«Слово плову» заняло часть помещения, которое освободило закрывшееся кафе японской кухни «Суши-терра».
Как пояснил корреспонденту НГС руковлодитель «Конквеста» Олег Ионко, «Слово плову» — это облегчённая версия концепции «Аджикинежаль».
«Идея состоит в том, чтобы предложить гостям блюда этой кухни сопоставимого качества, но дешевле и быстрее с точки зрения подачи», — говорит ресторатор
Ионко не отрицает, что, придумывая новый проект, в «Конквесте» брали пример с аналогичного проекта Plovberry столичной сети «Чайхана номер один» (первая точка этой сети открылась в Новосибирске в начале августа).
В заведении на Ленина два зала с общей вместимостью 34 посадочных места, 10 из которых — это один большой общий стол. Сотрудники одеты в яркую одежду европейского типа, повара мужчины носят бейсболки. Единственным «среднеазиатским» элементом интерьера можно считать большой ковёр, который висит в одном из залов на стене.
Кафе работает по принципу самообслуживания, хотя отдельные позиции, на подготовку которых нужно больше времени, могут принести уже за стол.
Все позиции в меню пока имеются только в одном варианте. Плов с говядиной стоит 179 рублей за 300-граммовую порцию, шурпа и большой чебурек — по 149 рублей, манты с рубленым мясом — по 45 рублей за штуку.
«Слово плову» изначально задумывался как сетевой формат. Вторая точка должна заработать на фуд-корте ТРЦ «Аура» уже к началу сентября, сообщили в «Конквесте».
Ближайшим конкурентом «Слово плову» как по кухне, так и по ценам можно считать заведение «Чудо-блюдо», которое расположено в пристройке к «Центральной». Среди других новых точек этнической еды, которые появились в этом районе в последнее время, можно отметить вьетнамское кафе Kung Pho, мексиканскую закусочную Taqueria del Centro и бар европейского стрит-фуда Fry.
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