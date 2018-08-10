В Краснодарском крае пройдет гастрономический фестиваль «О, да! Еда»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . В поселке Абрау-Дюрсо 8 и 9 сентября в третий раз пройдет фестиваль «О, да! Еда!», сообщается на официальном сайте.

В этом году фестиваль будет посвящен движению Slow Food, которое поддерживает местные традиции питания, экологию, фермерство, учит жить не спеша и получать от еды удовольствие.

В программе праздника — мастер-классы от шефов, пикниковые развлечения, летний кинотеатр, обсуждение в лектории на тему того, почему фермерские продукты — это так модно, и не только.

Каждый год «О, да! Еда» объединяет более 15 тысяч гостей со всего Краснодарского края: из Геленджика, Новороссийска, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Абрау-Дюрсо.