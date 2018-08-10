Петербург только по любви: подробный сценарий романтических выходных

Если у вас в Петербурге всего один день

Лучше всего выбрать «Cапсан», который отправляется в 7.00 утра. Уже в 11.00 вы будете в центре города, а еще через 15 минут прогулочным шагом попадете на набережную реки Фонтанка, дом 11. Здесь уже три года кормят самыми классными завтраками в городе. Свидание с Питером нужно начать звонко, выпив игристого в «Мечтателях»: это всячески поощряют и ценой (кава на завтрак от 180 рублей), и атмосферой — за окнами открыточно-идеальный вид на реку и Шереметьевский дворец, нежно играет музыка и пахнет терпким кофе и предвкушением. В меню — сырники с домашней карамелью и фермерской сметаной, знаменитые на обе столицы, раф для плохих девочек и черный капучино Back to Black. Хорошим (и не очень) мальчикам предлагают сытные хашбрауны с лососем и паштетом, омлет с цветной капустой, копченной олениной и грибным соусом. После завтрака обязательно возьмите кофе с собой в милейших стаканчиках с хештегом #ВПитереМечтать и скорее к воде: в двух шагах от Музея Фаберже расположился причал. Хоть прогулка на корабле — это немного old fashioned, все равно здорово посмотреть город в этой плоскости.

Чтобы увеличить градус нежности и любви, зайдите в «Подписные издания» (Литейный, дом 57). В одном из самых обаятельных книжных города можно купить книги всех жанров, фактурные открытки (например, «Петербург сводит с ума»), на балконе согреться чаем и просто спокойно полистать альбомы по фотографии. Вы могли видеть такой магазинчик в «Ноттинг-Хилл» с Хью Грантом Джулией Робертс или в фильме «Вам письмо».

В Петербурге погода нежная не всегда, а значит обедать нужно в тепле, вернее, в Teplo на Большой Морской, 45. Открылся ресторан-гостиная в 2008 году, но до сих пор оставляет самые приятные впечатления. Здесь очень душевный персонал, комфортная еда без выкрутасов, чудесная веранда во дворе и камин в зале. А еще свежая выпечка каждый день! Сюда можно принести личную кружку и прямо из ресторана отправить открытку из Петербурга себе или друзьям. В правом углу внутреннего двора недавно появился мини-корнер WöD с инстаграмными фламинго и неплохим выбором вина по бокалам: считайте это настоятельной рекомендацией. NB!: влюбленным в сыр — взять чипсы из пармезана: они прекрасны!

Петербург, осмотренный только с Невы, не считается, так что колоннада Исаакиевского собора к посещению обязательна. Вечером она открыта с 18:30 до 22:30. Стоит подняться на высоту 43 метра (ах, эти крутые ступени) и полюбоваться исключительной по красоте подсветкой набережных Невы, мостов и архитектурных ансамблей центра города.

Для красивой симметрии, и чтобы не опоздать на поезд, ужинать возвращаемся на набережную реки Фонтанки. На доме 20 ищите неприметную вывеску Tawny и просите стол в зеленом дворике. Необычайно романтично пить зеленое португальское вино на небольшой деревянной веранде, смотря на ночное небо и шикарную стену из зелени. Впрочем, в зале не менее красиво благодаря традиционной бело-голубой плитке в технике азулежуш. Все вместе — адекватно романтичный ресторан по поводу и без. На десерт не забудьте традиционное пирожное паштел де ната под аккомпанемент сладкого порто, и ночным поездом «Красная стрела» в Москву.

Если вы в Петербурге на 2 дня Если в город на Неве вам удастся поехать на два дня, то об отеле нужно позаботиться первым делом и выбрать не сетевой вариант, а красивый бутик — отель с питерским колоритом. Например, стильный Dom Boutique Hotel (ул. Гагунская, дом 4) в особняке XIX века напротив Летнего сада. Дизайн здесь сочетает исторические декорации и выверенный английский стиль, дополненный предметами роскоши, авторской мебелью и произведениями искусства. В каждом номере вс ждет наборный паркет из редких пород деревьев, кровать размера king size, дизайнерский красный комод, стилизованные под старину зеркала, английская косметика премиум класса и очаровательно строгие ванные комнаты в черном цвете с позолоченной фурнитурой. По настроения это даже не гостиница, а стильный британский частный дом, в котором можно отвлечься от дворцов и музеев и проникнуться современной романтикой города. Устроить свидание мечты? Легко! Специально для влюбленных пар действуют специальные предложения, включающие лепестки роз, завтрак от шеф-повара, бутылку вина в номер, комплименты и поздний выезд. А путешествовать по городу можно, взяв в аренду стильные байки Electra.

Второй день в городе лучше посвятить Петроградском району и начать с кофе в Verle Garden в cквере Низами (Каменноостровский проспект, дом 25/2). Типично берлинское место с лаконичным дизайном, где повседневная простота вдохновляет. В меню сезонные напитки: свекольный, смородиновый и матча лимонады (180 руб.) и кофейная классика — капучино (160 руб.), флэт уайт (180 руб), латте, в том числе и свекольный (200 руб.). Что поесть тоже есть, например, сморреброд с курицей и белым соусом, теплая морковь с рикоттой и кинзой, боул с киноа, курицей, томатами черри и маринованными огурцами. Ленивый завтрак, создающий предвкушение на весь день — что может быть приятнее?

На Петроградке расположен камерный и уютный Лопухинский сад (ул. Академика Павлова, дом 13), где при Павле I был учрежден аптекарский огород для разведения целебных трав и растений. В конце века XIX века, когда Каменный остров стал резиденцией русской знати, Лопухинский сад был известен как дача Громова — лучшей усадьбы и парка Санкт-Петербург в те времена не видел. Здесь были устроены гроты, фонтаны, беседки, мостики над прудами, открыто увеселительные заведение — «Вилла Монплезир» и музыкальный павильон. До сих пор это самый уединенный, тихий, чистый и красивый английский парк в городе.

Будучи на Петроградской стороне, нужно обязательно сходить в один из лучших винных баров города — На Вина! Бар&шоп (Кронверкский проспект, дом 65), где можно не только выпить бокальчик, на котором напишут ваше имя, но и купить бутылку редкого и тщательно отобранного вина. Создатели сделали акцент на биодинамических винах от частных производителей, при этом цены на напитки можно назвать демократичными.

Чтобы голова кружилась не только от градусов или любви, можно договориться с экскурсоводом и прогуляться по крышам. Обычно прогулки проходят в мини группах и начинаются от метро «Горьковская», контакты ищите в «Инстаграме» (рекомендуем «Кот на крыше»).

За вечерней культурной программой отправляйтесь в «Ленинград Центр» (ул. Потемкинская, дом 4). В этом историческом здании раньше располагался первый 3D-кинотеатр, а сейчас — первое в России шоу-пространство, где проходят выставки, презентации и спектакли. В репертуаре шоу на стыке жанров: вокальные, танцевальные и цирковые номера, акробатика и воздушные трюки в ярких декорациях — все это «Ленинград Центр». Любителям любовных историй — спектакль «Прекрасная М», поклонникам бурлеска — новое шоу Lovesick, а синефилам — билет в кинозал, где показывают главные кино хиты всех времен и народов.

От зрелища к хлебу: ужинать только на новой гастрономической улице Петербурга — Кирочной. В гастробистро Birch (ул. Кирочная, дом 3) чудесно все. Оно принадлежит четырем поварам с внушающим доверие послужным списком, которые не только готовят необычные авторские блюда по вполне доступным ценам, но и выходят общаться в зал с гостями. Еда выполнена в жанре «сложная простота», но и за трендами здесь следят: в емком меню на 20 позиций найдутся севиче, татаки, тартар, пасты, биск плюс несколько позиций для вегетарианцев. Не пропустите кукурузный хлеб с луком (190 руб.), который выпекают прямо в ресторане, а еще классный аналог сырной тарелки — «баклажан, груша и горгонзола фондю (290 руб.).

Вы в Петербурге с пятницы по воскресенье

Если вам удалось взять выходной в пятницу и отправиться в Петербург на целых три дня, то можно добавить в „любовную лирику“ немного моды и культуры.

Жить в таком случае нужно в отеле Indigo на улице Чайковского, дом 17. Каждый из семи этажей украшен скульптурами и фото инсталляциями на тему балета и архитектуры, дизайн — авторская интерпретациям городского ландшафта и культурной среды. И это еще не все: в отеле есть театральная и музейная касса, в „Афиша-баре“ арт-консьержи экспромтом составят вам культурную программу, а прямо за барной стойкой можно будет купить билет. Никаких очередей в Эрмитаж и прочих неудобств! Комфорт гостя здесь продуман до мелочей: отель располагает бассейном и сауной, фитнес-центром и спа-зоной, бесплатно предлагает прокат велосипедов, а стоимость ежедневно пополняемого мини-бара включена в проживание. Отдельного упоминания заслуживает магазин с сувенирами, где продают конфеты ручной работы, пастилу „Достоевский“, пряники по особому рецепту и авторскую керамику. Стоит ли добавить, что вы можете выбрать даже подушку по специальному меню, не говоря о роскошном завтраке в атриуме. На шведском столе есть все от сырников и пирожков до пудинга с семенами чиа и овощных смузи. [news_photo_11]

После завтрака в отеле отправляйтесь в Новую Голландию — рукотворный остров, триумфально открывшийся после длительной реконструкции. Получилось современное мультикультурное пространство, где играют в петанк или морской бой, смотрят кино, фотографируются с фламинго, устраивают пикники в травяном саду. Центр притяжения острова — здание „Бутылка“, где у каждого этажа свое предназначение. Первый этаж целиком посвящен гастрономии, на втором можно полистать альбомы по искусству и комиксы, сделать принт на футболке, купить дизайнерские вещи. Третий этаж — территория здоровья, красоты и спорта, именно здесь расположена студия Дианы Вишневой Context. Мест, чтобы перекусить в Новой Голландии предостаточно, но самым вкусным и красивым решением станет клуб и ресторан Kuznya House (наб. Адмиралтейского канала, 2А). Сохраняя историческую планировку, помещение разделили на три части: бальный зал с баром и сценой, кухню шефа и чайную комнату с большими диванами и книжными полками. Пространство решено в стиле петербургских квартир начала XX века: благородные деревянные панели, массивные лакированные шкафы и буфеты, фальшпечи, удобные диваны с павлопосадскими мотивами, винтажные светильники из латуни и фарфор Императорского фарфорового завода. Кухней „Кузни“ руководит бренд-шеф Глен Баллис , он разработал новое меню с акцентом на местные и сезонные продукты. [news_photo_12]

Не забываем про рекомендованные фитнесс-тренерами 10.000 шагов и отправляемся дальше. Буквально в десяти минутах ходьбы обнаружится Поцелуев мост — это одно из самых романтичных мест в Санкт-Петербурге, здесь часто назначаются свидания, а прекрасный вид на Исаакиевский собор привлекает художников. Поцелуев мост увешан замочками, которые оставляют влюбленные, из-за их огромного числа рядом даже была установлена специальная конструкция. Местные шутят, что все мосты разводятся, а Поцелуев нет, именно поэтому на нем так хорошо мириться. Ну а чтобы не расставаться, существует традиция: чем длиннее поцелуй при переходе через мост, тем крепче союз! Попробуйте! [news_photo_13]

На часах 17.00, а значит время пить чай. В исторической гостиной „Ротонда“ отеля Astoria (Исаакиевская пл., Большая Морская, дом 39) с 15:00 до 18:00 сервируют чаепитие. Стоит обязательно попробовать десерт, который шеф-кондитер придумал специально для балерины Дианы Вишневой — это шкатулка драгоценностей из клюквы в сахаре, печеного яблока и вареного сгущенного молока. В качестве сопровождения выбирайте капучино с золотом. Такое не забудешь! Рядом с Astoria находится кинотеатр „Англетер“, где показывают фестивальное кино на языке оригинала. Берите билет на последний ряд и… ведите себя плохо! [news_photo_14]

Вечером романтика должна быть на отметке мaximum, поэтому для ужина бронируйте стол на крыше отеля Indigo в ресторане Вино&Вода. С террасы открывается волнующий вид на петербургские крыши, Неву, мосты и закат — красивых фотографий будет много, это точно! Создатели позаботились на только о красоте, но и о комфорте — ресторан разделен на две части: открытую и закрытую, отапливаемую, поэтому здесь уютно при любой погоде. В меню русская кухня в авторской интерпретации шеф-повара Игоря Печеркина, тайские блюда и грузинские хиты. Бестселлерами можно назвать сочные листья салата с кусочками манго, клубникой, зеленой спаржей с заправкой из апельсина и лемонграсса, морские гребешки с овощами в устричном соусе и жасминовым рисом, картофельные ньоки в соусе из голубого сыра с грецким орехом. Отдельного упоминания заслуживает работа кондитера: десерты настолько филигранно выполнены, что их немного жаль пробовать, но это только до первого кусочка. Не пропустите оригинальный легкий мусс из садовой малины и сыра с голубой плесенью на шоколадном бисквите и освежающий лимонно-имбирный десерт с хрустящим белым шоколадом и красными апельсинами. Сластенам адресованы конфеты ручной работы с фантазийными начинками вроде бергамот в горьком шоколаде, а худеющим барышням — домашние сорбеты из манго, лайма и клубники. [news_photo_15]

Если останутся силы, можно отправиться в бар „1/5 комнаты“ (ул. Маяковского, дом 34), читать Бродского и обещать друг другу: „Мои мечты и чувства в сотый раз. Идут к тебе дорогой пилигримов“.