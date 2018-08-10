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Летняя терраса будет построена на крыше обновленного кинотеатра в СВАО
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Летняя терраса будет построена на крыше обновленного кинотеатра в СВАО 

Управа Бутырского района города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
К концу 2019 года на крыше обновленного кинотеатра «Орион» в СВАО будет возведена летняя терраса. По окончании реконструкции здесь будут проходить многочисленные сезонные мероприятия.
— В обновлённом здании будет три наземных и два подземных этажа. Самый нижний уровень займёт парковка. На минус первом этаже откроются супермаркет, аптека, химчистка, зоомагазин, магазины электроники, товаров для дома, красоты, здоровья и спорта. На первых двух наземных этажах разместятся кофейня-кулинария, магазины товаров повседневного спроса, одежды, обуви и косметики, салон красоты, магазины товаров для детей и для творчества. На верхнем уровне откроются рестораны, детский развлекательно-образовательный центр с развивающими программами для разных возрастных групп, кинотеатр с шестью кинозалами. Также наверху будет обустроен ресторан нового типа — «фуд-холл» — с выходом на террасу на крыше, — рассказали в пресс-службе ADG group.
Новое здание будет полностью соответствовать стандартам безбарьерной среды: для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроят удобные пандусы и лифты.
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