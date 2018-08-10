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Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет на Кубани
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Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет 8 и 9 сентября в поселке Абрау‐Дюрсо (Краснодарский край). Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.
В 2018 году фестиваль посвятят движению Slow Food. Его участники поддерживают местные традиции питания, экологию, фермерство, живут не спеша и получают от еды удовольствие.
В сентябре шеф-повара проведут мастер-классы. Организаторы подготовили пикниковые развлечения, а также летний кинотеатр. В лекториях обсудят, почему фермерские продукты — это так модно.
Ежегодно фестиваль собирает более 15 тысяч гостей из Геленджика, Новороссийска, Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Абрау-Дюрсо.
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