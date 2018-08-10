Кафе для енотов и ручное мыло: топ-5 самых популярных бизнес-идей столицы

Малый и средний бизнес столицы получает колоссальную поддержку со стороны правительства города. Едва ли не каждый день в Москве открываются новые кофейни, пекарни, развлекательные площадки и торговые точки. Корреспондент «ВМ» выяснила, какие виды предпринимательства являются наиболее популярными и почему.

Ресторанный бизнес

Открытие кафе и точек общественного питания вот уже много лет держит пальму первенства в рейтинге самых популярных стартапов столицы. Причем простор для воображения самый что ни на есть широкий: маленькая чайная с аутентичным дизайном, ночной клуб с экзотическими коктейлями, дорогой ресторан класса люкс или кондитерская с собственной пекарней — главное, чтобы хватило фантазии. Причем высокая конкуренция диктует свои условия выживания. В центре внимания бизнесменов теперь оказывается не только самобытная и уникальная кухня, но и дизайн интерьера, а если есть возможность — то и дополнительные «опции». Одни подселяют в кафе ежей и сов, другие приглашают популярных исполнителей, третьи подают блюда на виниловых пластинках.

Секреты успеха: выгодное местоположение, удачный дизайн, уникальная кухня

КАКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИДЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ СРАЗУ

· Аренда помещения

· Найм персонала

· Поддержание санитарных условий

· Расходные материалы

· Производственные издержки