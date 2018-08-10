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Кафе для енотов и ручное мыло: топ-5 самых популярных бизнес-идей столицы
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Кафе для енотов и ручное мыло: топ-5 самых популярных бизнес-идей столицы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Малый и средний бизнес столицы получает колоссальную поддержку со стороны правительства города. Едва ли не каждый день в Москве открываются новые кофейни, пекарни, развлекательные площадки и торговые точки. Корреспондент «ВМ» выяснила, какие виды предпринимательства являются наиболее популярными и почему.
Ресторанный бизнес
Открытие кафе и точек общественного питания вот уже много лет держит пальму первенства в рейтинге самых популярных стартапов столицы. Причем простор для воображения самый что ни на есть широкий: маленькая чайная с аутентичным дизайном, ночной клуб с экзотическими коктейлями, дорогой ресторан класса люкс или кондитерская с собственной пекарней — главное, чтобы хватило фантазии. Причем высокая конкуренция диктует свои условия выживания. В центре внимания бизнесменов теперь оказывается не только самобытная и уникальная кухня, но и дизайн интерьера, а если есть возможность — то и дополнительные «опции». Одни подселяют в кафе ежей и сов, другие приглашают популярных исполнителей, третьи подают блюда на виниловых пластинках.
Секреты успеха: выгодное местоположение, удачный дизайн, уникальная кухня
КАКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИДЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ СРАЗУ
· Аренда помещения
· Найм персонала
· Поддержание санитарных условий
· Расходные материалы
· Производственные издержки
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