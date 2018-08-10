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В тапруме при пивоварне AF Brew открыли индийскую кухню
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В тапруме при пивоварне AF Brew открыли индийскую кухню 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В тапруме крафтовой компании AF Brew установили два настоящих индийских тандура — это печь, которая представляет собой большую керамическую полусферу на фундаменте. Система позволяет поддерживать внутри температуру 300-500 градусов и готовить за несколько минут. Кухня, как и в Camorra, открытая — можно увидеть, как в одном тандуре пекут пшеничные лепешки наан, а в другом — цыплят с рисом в соусах и овощи.
Пока что доступно всего четыре индийских сета с лепешками — домашний сыр с овощами, маринованными в натуральном йогурте, баклажаны и цыплята — в остром маринаде и в йогурте. Дальше обещают совершенно другой выбор, тем более что в ближайшее время из Индии в AF Brew Taproom командируют специалиста по блюдам из тандура.
Никита Филиппов, совладелец компании AF Brew
Индийская кухня (вернее, именно формат тандура) идеально подходит к пиву, особенно к охмеленным сортам. Возможность выбора между разными вариантами остроты и возможность выбора между мясом, рыбой, морепродуктами, сыром и овощами — при этом без смены формата и времени приготовления и отдачи — тоже стала большим плюсом. На стадии запуска нам помогает Манжил, шеф-повар дружественного ресторана Oh! Mumbai! И через его же этнические и рабочие связи проходит процедура найма нашего шефа: подбор по возрасту, квалификации, опыту и странам работы, рекомендациям от прошлых работодателей. Затем получение квоты ФМС, подача на визу РФ, приезд. Долгий процесс. Ждем».
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