Хозяйка мишленовского кафе в Бангкоге недовольна своей популярностью

Год назад шеф‐повар уличного кафе Jai Fai в Бангкоке Супинью Джунсуту (Supinya Junsuta) получила звезду Michelin. Из‐за наплыва посетителей и зевак она очень бы хотела вернуть ее обратно, сообщила Тhe Guardian

Джей Фай больше 70 лет, но она проводит у плиты каждый день больше 11 часов. Женщина почти не снимает горнолыжные очки, защищающие ее глаза от брызг раскаленного масла.

Тайцы считают Джей Фай «королевой уличной кухни». Они удивлены, что она не открывает сеть кафе или не перевозит свое заведение в более престижной место. Популярность ее кафе настолько возросла, что даже заказывающим столик в Instagram клиентам приходится ждать от двух до пяти часов.

Но шеф-повар недовольна толпами туристов, тем более, что ее дочь вынуждена была уволиться с работы, чтобы помогать матери.