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Фестиваль грузинской кухни проходит в Ростове-на-Дону
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Фестиваль грузинской кухни проходит в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Фестиваль «Моя вкусная Грузия» проходит в субботу, 11 августа, в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает с места проведения корреспондент «АиФ-Ростов».
В рамках фестиваля можно попробовать традиционную грузинскую кухню, которую представляют рестораны кавказской кухни Ростова-на-Дону.
Кроме того, на площадке фестиваля проходит презентация продукции донских виноделов, а также местных сыроварен. Среди представленных продуктов — вино из Азова и Волгодонска, а также хмельные медовые напитки из Ставропольского края.
Кульминацией праздника станет битва хинкали — участники будут соревноваться, кто успеет съесть большее количество этих кулинарных изделий за одну минуту.
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