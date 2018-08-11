Фестиваль грузинской кухни проходит в Ростове-на-Дону

Фестиваль «Моя вкусная Грузия» проходит в субботу, 11 августа, в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает с места проведения корреспондент «АиФ-Ростов».

В рамках фестиваля можно попробовать традиционную грузинскую кухню, которую представляют рестораны кавказской кухни Ростова-на-Дону.

Кроме того, на площадке фестиваля проходит презентация продукции донских виноделов, а также местных сыроварен. Среди представленных продуктов — вино из Азова и Волгодонска, а также хмельные медовые напитки из Ставропольского края.

Кульминацией праздника станет битва хинкали — участники будут соревноваться, кто успеет съесть большее количество этих кулинарных изделий за одну минуту.