В Алабино более 25 тысяч человек накормили солдатской кашей во время АрМИ

КУБИНКА (Московская область), 11 авг — РИА Новости . Более 25 тысяч гостей и участников Армейских международных игр поели «солдатской» каши в дни соревнований в подмосковном Алабино, сообщил журналистам главный судья конкурса «Полевая кухня» подполковник Максим Антонов

"За весь период Армейских игр более 25 тысяч человек поели «солдатской» каши, приготовленной нашими силами", — сказал он.

Например, в день открытия игр каши поели около 5 тысяч зрителей «Танкового биатлона», а в субботу, в день финала Игр — более 6,5 тысячи человек. «Участники конкурса „Полевая кухня“ использовали более 400 наименований продуктов, начиная от картофеля и заканчивая спаржей и кониной. Всего командам потребовалось около 3 тонн продуктов для приготовления различных блюд», — отметил Антонов.

На мастер-классах команды выпекли около 500 килограммов хлеба и столько же ватрушек, булочек и разнообразных пирожков.