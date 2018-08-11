Гости финала Армейских игр попробовали свыше 200 блюд национальных кухонь стран-участниц

КУБИНКА /Московская область/, 11 августа. / ТАСС /. Более 200 разнообразных блюд национальной кухни приготовили 12 команд — участниц конкурса «Полевая кухня» в день закрытия Армейских международных игр. Об этом журналистам рассказал в субботу начальник продовольственного управления Минобороны России полковник Сергей Кобзарь.

"На мастер-классе было приготовлено более 200 национальных блюд Китая, Азербайджана, Узбекистана, Анголы, Израиля и других стран. В прошлом году участвовали шесть команд, в этом — уже 12. Все они изъявили твердое желание приехать на соревнования и в следующем году", — сказал офицер.

По его словам, после соревнований все приготовленные блюда бесплатно раздают всем желающим гостям и участникам Армейских международных игр.

Кобзарь отметил, что российская сторона предоставляет командам все необходимое для соревнований: холодильное, технологическое и кухонное оборудование, полевые хлебопекарни. Все продукты также предоставляет продовольственное управление российского военного ведомства, причем порой приходится находить даже самые экзотические компоненты для национальных блюд.

В ходе различных состязаний команды показывают не только блюда национальной кухни, но и пекут хлеб и хлебобулочные изделия, готовят блюда из заданного набора продуктов, проявляя творческую фантазию и смекалку. С каждой командой приезжают два повара и два пекаря, всего команда состоит из девяти человек.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.