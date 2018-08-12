Жительница Приморья умерла, выпив водки в Китае

Она поехала в Китай отдыхать.

Жительница Надеждинского района Приморского края, которая отправилась в Китай, скончалась после того, как выпила водки в ресторане «АняиСоня2» китайского Суйфэньхэ. Об этом передает инстаграм-паблик avtopatrul_info.

Уточняется, погибшая вместе с подругой приехала в Китай отдыхать.

В ресторане одна из них заказала пиво, другая — водку. «Последней на границе стало плохо и она начала терять зрение. По приезду в город её госпитализировали, а через несколько дней она скончалась в реанимации во Владивостоке. Информация неподтверждённая, в ближайшее время постараемся узнать детали», — говорится в сообщении.