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Жительница Приморья умерла, выпив водки в Китае
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Жительница Приморья умерла, выпив водки в Китае 

Prim.News 41 минуту назад
Фото: Prim.News
Она поехала в Китай отдыхать.
Жительница Надеждинского района Приморского края, которая отправилась в Китай, скончалась после того, как выпила водки в ресторане «АняиСоня2» китайского Суйфэньхэ. Об этом передает инстаграм-паблик avtopatrul_info.
Уточняется, погибшая вместе с подругой приехала в Китай отдыхать.
В ресторане одна из них заказала пиво, другая — водку. «Последней на границе стало плохо и она начала терять зрение. По приезду в город её госпитализировали, а через несколько дней она скончалась в реанимации во Владивостоке. Информация неподтверждённая, в ближайшее время постараемся узнать детали», — говорится в сообщении.
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