Было уже четыре случая: в Екатеринбурге посетители ресторана обманула официантку на 17 тысяч рублей

В Екатеринбурге появилась компания молодых людей, которые приходят в кафе и рестораны, заказывают еду и напитки, а после сбегают, не оплатив достаточно внушительные счета. Несколько подобных случаев уже произошли в заведениях «Своя компания», «Рататуй», «Три толстяка» и «Япона мама».

Парни и одна девушка выходят якобы покурить, но так и не возвращаются, оставляя счёт не оплаченным. Сумма по счёту при этом варьируется от 14 до 18 тысяч рублей. E1.RU об этом рассказала официантка ресторана «Япона мама» Наталья, которой 9 августа не посчастливилось обслуживать столик этих ребят.

Девушка и четверо парней пришли в ресторан на Радищева, 10 около 20:00 и просидели там примерно три часа.

— Они вели себя как лапушки. Даже предлагали, чтобы я в их счёт себе что-то заказала, — рассказала Наталья. — Сами заказали еды примерно на 3 тысячи. Сначала поели, а потом заказывали в основном коктейли и кальян.

В какой-то момент вся компания из пяти человек вышла курить, «забыв» заплатить 17 тысяч рублей.

— Они несколько раз выходили на улицу, но не всей компанией, кто-то всегда оставался, — добавила девушка. — В этот раз когда они пошли курить, я обратила внимание, что сумки лежали на диване, но потом, пока я занималась другими столами, кто-то успел забрать сумки и они ушли окончательно.

При этом, как выяснилось, конкретно в «Япона мама» нет охраны и официантам приходится самим следить за посетителями. Некоторых тут просят оставлять залог за стол, а всех постоянных клиентов знают в лицо. В данном случае, как признаётся Наталья, отчасти виновата она сама и её доверчивость.

Теперь всю сумму вычтут из её зарплаты, хотя она всё-таки надеется, что обманщиков удастся найти и заставить их оплатить счёт. Девушке 23 года, и она уже закончила институт.

— Сумма конечно не маленькая, но тут моя вина, и с этим уже ничего не поделаешь, — добавила Наталья. — Вот ладно я, а если бы была какая-то другая девочка лет так 18, из другого города, которая приехала учиться и вот ей бы они попались, это было бы совсем жестоко.

Директор заведения, в котором работает Наталья, уже обратилась в полицию с заявлением. Также, насколько стало известно E1.RU, с аналогичным заявлением обратилось руководство ресторана «Рататуй», где любители бесплатно поесть побывали около месяца назад.

Камеры видеонаблюдения, установленные в заведениях, засняли посетителей. Помимо этого, известно имя девушки — Валерия. Так к ней обращались молодые люди.

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А ещё не так давно в Екатеринбурге двое парней пытались обмануть таксиста и сбежать, не заплатив ему 2500 рублей за поездку. К своему несчастью они обронили в машине документы и забирали их уже в полиции.

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