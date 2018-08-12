Екатеринбурженка, не платившая в ресторанах, рассказала, что её подставили знакомые парни

На камеры видеонаблюдения нескольких ресторанов Екатеринбурга попала компания молодых людей, которые уходили из заведений, не оплачивая счета. Среди них есть девушка по имени Валерия, которую узнали многие читатели E1.RU. Она согласилась рассказать свою версию произошедшего. По её словам, она стала жертвой обстоятельств и не знала, что её знакомые сбегают из ресторанов, не оплатив счёт.

— Меня приглашал в ресторан молодой человек, а что происходило дальше — я не в курсе. Мне парни сказали, что всё за их счет, — рассказала она E1.RU. — Я, когда все это узнала, связалась с сотрудниками ресторана «Рататуй», и мы договорились о решении конфликта. Я сторонний человек. А в «Япона маму» вообще приехали ребята и сказали, что все нормально, денег полно, я потом уехала домой. У меня есть деньги, сказали бы, что каждый сам за себя, я бы сразу рассчиталась. И официантка не спрашивала, счёт совместный или нет.

— Когда вы уходили, что было? Все вышли покурить, а потом?

— Я поехала домой, парни сказали, что ещё посидят.

— Оба раза так? И в «Трех толстяках» тоже?

— Про «Три толстяка» я не в курсе. Была один раз, дала парню 1500 и ушла.

— А с этими ребятами вы давно знакомы?

— Не очень.

— Они что говорили, откуда у них столько денег, чтоб по ресторанам ходить на 17 тысяч?

— Говорили, что нормально зарабатывают, один сказал, что в автосервисе работает. Другие два сказали, что деньги есть, а откуда — неважно. Понимаете мне тоже не айс, когда я сюда эту ситуацию узнала, сказала что все свое оплачу без вопросов. Я была приглашена, а теперь огребаю. Это смешно. Даже по каким-либо правилам, когда женщину приглашают, счёт приносят мужчине. Меня пригласили в кафе, сказали, что угощают, я сразу сказала, что мне на работу, долго сидеть не буду. И такой пердимонокль.

Известно, что в ресторане «Япона мама» эта компания успела поужинать на 17 тысяч рублей, а потом они вышли якобы покурить и убежали. Всю сумму придётся возвращать официантке из своей зарплаты. Аналогичные ситуации были и в других ресторанах.

После публикации первой новости в редакцию обратились сотрудники из других заведений города, по словам которых эту компанию знают уже многие официанты.

— Я работаю в сети ресторанов, и данная компания уже не первый месяц ходит по ресторанам и не платит по счёту, — рассказал читатель E1.RU. — Иногда они убегают, иногда их ловят и увозят в полицию, но их выпускают, и они идут в другие рестораны. Случаев далеко не четыре, а гораздо больше. Им все сходит с рук.

В подобную ситуацию попали недавно артисты и спортсмены из Екатеринбурга. Гримёрки разных театров и раздевалки спортивных учреждений города долгое время «держала в страхе» серийная воровка Мария. Она обворовала актёров в Детской филармонии, хоккеистов в Верхней Пышме, детскую команду чирлидеров в ЦПКиО и даже наведалась в учебный центр торговой сети «Монетка».

Накануне ЧМ женщину всё-таки отправили в колонию, а совсем недавно в суд передали очередное уголовное дело, возбуждённое в отношении Марии.