«Я должен был денег друзьям»: почему компания не платила в ресторанах Екатеринбурга

Парень из компании, которая не платила по счетам в ресторанах Екатеринбурга, рассказал, что его друзья были не в курсе, что счета после их ужинов остаются неоплаченными. Напомним, мы писали, что компания молодых людей попала на камеры видеонаблюдения в нескольких ресторанах. Официантка ресторана «Япона мама» Наталья, которой 9 августа посчастливилось обслуживать столик этих ребят, рассказала E1.RU, что 17 тысяч рублей, которые «забыли» заплатить ребята, теперь вычтут из ее зарплаты.

Мы поговорили с парнем из этой компании, Никитой, который признался, что неоплаченные счета — на его совести.

— Почему вы не расплачивались по счетам?

— У меня не было денег.

— Зачем тогда вы приглашали компанию в ресторан?

— Я должен был ребятам крупную сумму денег, решил таким образом рассчитаться по долгам. Позвал их в ресторан, сказал, что все оплачу. Ребята не в курсе были, что я не собираюсь платить.

— За что вы должны были такую сумму денег?

— Долг был большой, я разбил машину Toyota Mark II. Два парня брали ее себе, я у них попросил покататься и разбил. Решил, что лучше свожу ребят в ресторан, потому что они сами в автосервисе работают, сами сделают.

— Как ваши друзья не догадались, что вы не платите в ресторанах?

— Я говорил им, чтобы они уходили, ждали меня в такси, что я рассчитаюсь и тоже выйду. А потом сам уходил.

— Сколько денег вы должны ресторанам?

— Я не знаю, не считал, тысяч 40–50, наверное.

— Вы же понимаете, что сейчас за вас официанткам придется рассчитываться? Вас совесть не мучает?

— Получу деньги, пойду, рассчитаюсь.

Напомним, мы разговаривали с девушкой из этой компании, она также рассказала, что не знала о том, что парни не платили по счетам.