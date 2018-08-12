Ещё
«Я должен был денег друзьям»: почему компания не платила в ресторанах Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

«Я должен был денег друзьям»: почему компания не платила в ресторанах Екатеринбурга 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Парень из компании, которая не платила по счетам в ресторанах Екатеринбурга, рассказал, что его друзья были не в курсе, что счета после их ужинов остаются неоплаченными. Напомним, мы писали, что компания молодых людей попала на камеры видеонаблюдения в нескольких ресторанах. Официантка ресторана «Япона мама» Наталья, которой 9 августа посчастливилось обслуживать столик этих ребят, рассказала E1.RU, что 17 тысяч рублей, которые «забыли» заплатить ребята, теперь вычтут из ее зарплаты.
Мы поговорили с парнем из этой компании, Никитой, который признался, что неоплаченные счета — на его совести.
— Почему вы не расплачивались по счетам?
— У меня не было денег.
— Зачем тогда вы приглашали компанию в ресторан?
— Я должен был ребятам крупную сумму денег, решил таким образом рассчитаться по долгам. Позвал их в ресторан, сказал, что все оплачу. Ребята не в курсе были, что я не собираюсь платить.
— За что вы должны были такую сумму денег?
— Долг был большой, я разбил машину Toyota Mark II. Два парня брали ее себе, я у них попросил покататься и разбил. Решил, что лучше свожу ребят в ресторан, потому что они сами в автосервисе работают, сами сделают.
— Как ваши друзья не догадались, что вы не платите в ресторанах?
— Я говорил им, чтобы они уходили, ждали меня в такси, что я рассчитаюсь и тоже выйду. А потом сам уходил.
— Сколько денег вы должны ресторанам?
— Я не знаю, не считал, тысяч 40–50, наверное.
— Вы же понимаете, что сейчас за вас официанткам придется рассчитываться? Вас совесть не мучает?
— Получу деньги, пойду, рассчитаюсь.
Напомним, мы разговаривали с девушкой из этой компании, она также рассказала, что не знала о том, что парни не платили по счетам.
e1.ru: последние новости
Пруд в форме гитары и рояль из цветов: в Екатеринбурге дизайнеры показали, как звучат сады 5 вечеров в Екатеринбурге: где узнать о любви школьника и учительницы и когда спеть с Бастой Тату все возрасты покорны: фоторепортаж с фестиваля татуировки в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Героини в бикини: культовые купальники в кино5
Ленты, опозорившие российское кино52
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Актеры, которые занимались сексом на съемках14
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас15
Видео
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение