В районе «Цветного бульвара» заработало небольшое бистро с японским стритфудом

«Джейпан» — именно так правильно читать название японского кафе в центре Москвы — это новое заведение Михаила и Дениса Левченко, владельцев бара «Герои». К работе над этим проектом рестораторы привлекли фотографа Елену Кожину , которая давно увлекается японской культурой. J'pan получился очень камерным: на небольшом пространстве поместилось всего 32 посадочных места, но зато — целых две открытых кухни. Простоте концепции соответствует и суперминималистичный дизайн помещения: только прямые линии, почти ноль декора и цветá, которые создают впечатление полного отсутствия цвéта. Из модных деталей в интерьере можно отметить массивную барную стойку из бетона, обилие стали и натурального дерева.

Основа концепции бистро — современная японская кухня, актуальная в Токио и других городах. Чтобы проникнуться ею, основатели проекта совершили вояж по Стране восходящего солнца, посетили ее столицу, Осаку, Киото и Хиросиму. Кухню J'pan курирует шеф-повар Евгений Трофимов ("Герои"), при создании меню ему помогли сразу несколько специально приглашенных экспертов. Так, известный кулинар Аки Накагава консультировала Евгения по традиционным японским техникам и рецептам, а кондитер токийского ресторана Dominique Bouchet Май Икэда в паре с Александром Пантюховым ("Гримм", Pipe, «Как есть») внесли свою лепту в меню выпечки и десертов.

Знакомство с повседневной японской кухней можно начать с мисо-супа: в «Джейпан» два варианта — с салатом бок-чой (250 руб.) и с тигровыми креветками и вонголе (300 руб.). На горячее предлагают донбури, тонкацу и блюда на теппане. Донбури представляет собой различные начинки на пышной подушке из риса и подается в глубокой миске. Мраморная говядина в сладком соусе, она же — гюдон, обойдется в 390 рублей, а ассорти из тунца, лосося и авокадо на манер поке — в 650.

Мясо тонкацу — это японский вариант фритюра (350—450 руб.), а на теппане в «Джейпан» готовят окономияки (300—400 руб.) и такояки (300 руб.) — блюда из теста с разными добавками. В качестве главного блюда также отлично подойдет японское карри (280—350 руб.) и соба в бульоне или без (300—380 руб.).

В списке десертов заведения традиционные японские сладости соседствуют с западными, которые японцы переосмысливают на свой лад. Тут можно попробовать вафли тайяки в форме рыбок с начинкой из сладкой бобовой пасты адзуки (150 руб.), блинный торт с чаем матча (320 руб.) или матча-тирамису (360 руб.). Кроме того, в J'pan огромное количество оригинальных напитков, большая часть которых также готовится на основе матча. Баром занимается шеф-бариста Мария Чибисова (Café del parco).

Адрес: ул. Трубная, 21