Ещё
В районе «Цветного бульвара» заработало небольшое бистро с японским стритфудом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

В районе «Цветного бульвара» заработало небольшое бистро с японским стритфудом 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
«Джейпан» — именно так правильно читать название японского кафе в центре Москвы — это новое заведение Михаила и Дениса Левченко, владельцев бара «Герои». К работе над этим проектом рестораторы привлекли фотографа Елену Кожину, которая давно увлекается японской культурой. J'pan получился очень камерным: на небольшом пространстве поместилось всего 32 посадочных места, но зато — целых две открытых кухни. Простоте концепции соответствует и суперминималистичный дизайн помещения: только прямые линии, почти ноль декора и цветá, которые создают впечатление полного отсутствия цвéта. Из модных деталей в интерьере можно отметить массивную барную стойку из бетона, обилие стали и натурального дерева.
Основа концепции бистро — современная японская кухня, актуальная в Токио и других городах. Чтобы проникнуться ею, основатели проекта совершили вояж по Стране восходящего солнца, посетили ее столицу, Осаку, Киото и Хиросиму. Кухню J'pan курирует шеф-повар Евгений Трофимов ("Герои"), при создании меню ему помогли сразу несколько специально приглашенных экспертов. Так, известный кулинар Аки Накагава консультировала Евгения по традиционным японским техникам и рецептам, а кондитер токийского ресторана Dominique Bouchet Май Икэда в паре с Александром Пантюховым ("Гримм", Pipe, «Как есть») внесли свою лепту в меню выпечки и десертов.
Знакомство с повседневной японской кухней можно начать с мисо-супа: в «Джейпан» два варианта — с салатом бок-чой (250 руб.) и с тигровыми креветками и вонголе (300 руб.). На горячее предлагают донбури, тонкацу и блюда на теппане. Донбури представляет собой различные начинки на пышной подушке из риса и подается в глубокой миске. Мраморная говядина в сладком соусе, она же — гюдон, обойдется в 390 рублей, а ассорти из тунца, лосося и авокадо на манер поке — в 650.
Мясо тонкацу — это японский вариант фритюра (350—450 руб.), а на теппане в «Джейпан» готовят окономияки (300—400 руб.) и такояки (300 руб.) — блюда из теста с разными добавками. В качестве главного блюда также отлично подойдет японское карри (280—350 руб.) и соба в бульоне или без (300—380 руб.).
В списке десертов заведения традиционные японские сладости соседствуют с западными, которые японцы переосмысливают на свой лад. Тут можно попробовать вафли тайяки в форме рыбок с начинкой из сладкой бобовой пасты адзуки (150 руб.), блинный торт с чаем матча (320 руб.) или матча-тирамису (360 руб.). Кроме того, в J'pan огромное количество оригинальных напитков, большая часть которых также готовится на основе матча. Баром занимается шеф-бариста Мария Чибисова (Café del parco).
Адрес: ул. Трубная, 21
Kitchenmag: последние новости
В ресторанах Maison Dellos проходит летний гастрономический фестиваль Set-o-Mania На "Тульской" заработал семейный корейский ресторан "Новая Азия" "Яндекс.Карты" позволили искать рестораны и кафе по названию блюд и напитков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ленты, опозорившие российское кино51
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
«Гостья из будущего»: тогда и сейчас15
Калкин отказался от роли в «Теории большого взрыва»2
Самые ненавистные кинозлодеи7
Видео
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
04:41
Сенсационные видео, которые были разоблачены
ТВ
05:14
Несчастье и талант: факты об Уитни Хьюстон
Концерты
03:00
Лиознова не смогла стать «женой» Тихонова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение