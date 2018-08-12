В Юньнане стартовал фестиваль Октоберфест

Куньмин, 12 августа / Синьхуа / — 16-дневный фестиваль пива Октоберфест, проводящийся вот уже третий год подряд, открылся в пятницу в городе Куньмин /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/. На нем посетители могут попробовать германские сорта пива и кухню, а также посмотреть представления.

Мероприятие, проходящее в Куньминском международном выставочном центре, продлится до 25 августа.

Фестиваль проходит на площади в 12,6 тыс. кв. м, включая навес в 4 тыс. кв. м, под которым могут разместиться 3 тыс. человек в одно и то же время.

Посетители фестиваля могут попробовать разные виды самобытного германского пива, классические блюда, такие как свиная рулька и белые мюнхенские сосиски, а также блюда местной юньнаньской кухни. Также сообщается, что на мероприятии выступят музыкальные группы из Китая и Германии.