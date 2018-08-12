Лучшие хинкали в Москве: где искать

«Есть хинкали & Пить вино»

Сеть ресторанов, в которых — как следует из названия — пьют вино и едят хинкали. Причем, бокал прекрасного грузинского гости получают в подарок. Третье по счету (и флагманское) кафе сети открылось на Остоженке в апреле и получило приставку «гранд» в названии. Национальные блюда в новом прочтении под руководством шефа Кети Сванадзе готовят колоритные грузинские повара. На открытой кухне они с молниеносной скоростью лепят правильные и авторские хинкали, которых, кстати, в гранд-кафе около 20 видов. В тонкое и легкое тесто прячут традиционные для разных регионов Грузии начинки: кахетинские — с бараниной и черным перцем, рачинские — с красной фасолью и грибами, калакури — с говядиной, свининой и зеленью. Для гурманов есть даже хинкали с итальянским трюфелем, козьим сыром, белыми грибами и тыквой. И совсем уж редкость — кошерные хинкали, для приготовления которых в кафе имеется отдельная станция со специальной посудой и местом для хранения продуктов. Винная карта вмещает порядка 50 премиальных специалитетов со всего света, но в первую очередь, из солнечной и прекрасной Сакартвело. Особенно достойно внимания ароматное и насыщенное вино, которое выдерживают в огромных глиняных кувшинах, зарытых в землю — Квеври. Более 40 позиций можно заказать по бокалам. В общем, разнообразно, вкусно и пьяно — все, как мы любим.

«Казбек»

Один из самых изысканных грузинских ресторанов Москвы с красивым интерьером и уютной верандой с видом на набережную. Специально для августовского фестиваля Set-o-Mania шеф-повар «Казбека», Мамия Джоджуа, приготовил хинкали с рыбой. Неожиданный вариант подают с зеленью и контрастными соусами. В сет также входит баклажан на мангале с томатами и домашним сыром надуги и десерт из инжира с кремом маскарпоне. Цена вопроса — 1850 рублей. Если вы не сторонник экспериментов, классика жанра — хинкали с бараниной или свининой и говядиной — в основном меню тоже имеется.

«Хинкали Хаус»

На Дорогомиловском рынке недавно открылась грузинская кулинарная лавка «Хинкали Хаус». Ассортимент пока не большой: в меню представлены традиционные хинкали с говядиной и свининой; с бараниной, с сыром; с говядиной (все по 60 руб.). Зато все разновидности можно заказать не только вареными, но и жареными, а это очень по-грузински! С осени планируется расширение меню.

«Хинкали Point»

Место, которое можно охарактеризовать как «грузинская забегаловка». Хинкали (65 рублей за штуку) в меню разные, но те, что с сыром, знатоки называют чуть ли не лучшими в Москве. Идти не за томной атмосферой, а именно вкусно и недорого поесть. Единственное, чего ребятам не хватает, — хороший smm: соцсети безбожно устарели.

«Батони»

Если вы не воспринимаете метро «Спортивная» как окраину Москвы, то «Батони» — выбор вполне достойный. Традиционный грузинский интерьер, незамысловатая, но вкусная еда. Хинкали здесь готовят «правильные»: сочные, но в руках не разваливаются. Ужинать придется в довольно шумной обстановке: вечерами сюда приходят многочисленные семьи с детьми. А вот пообедать можно вполне спокойно.