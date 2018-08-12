Елена Летучая и Юлия Ковальчук поделились своими секретами красоты

Телеведущая и певица откровенно рассказали подписчикам, как им удается сохранять стройную фигуру.

Наверное, один из самых популярных Instagram-вопросов к звездам — как добиться таких же потрясающих фигур. Телеведущие, певицы, актрисы часто делятся с подписчиками своими секретами красоты и ухода за собой. Так, 39-летняя Елена Летучая сделала неожиданное признание в Instagram. Телеведущая сбросила несколько килограммов благодаря отказу от сахара: «3,5 месяца без сахара-это самое серьёзное испытание в жизни! 🍫🍭🎂 Потому что я сладкоежка, люблю изысканные десерты, итальянские, в основе которых используются сыры, я люблю горький шоколад и конфеты, я лично варила варенье из вишни, абрикосов и земляники на зиму (мое любимое). Но! Когда я отказалась от сахара, уже через 2 недели я увидела, как подтягивается мое тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется. И да! Я хочу прекрасно выглядеть в свои 39 (и не только:)))) и я хочу быть желанной и чтобы мужчины оборачивались мне вслед (милый @yury_anashenkov прости это женское начало😇))))) И, главное, отказ от сахара— это мое Здоровье! Я не хочу болеть! Сахар — наркотик 21 века! И меня „колбасит“, за это время было три срыва, один на мороженое с базиликом (мое любимое), на любимую конфетку 🤦‍♀️ две🙃 и божественный лимонный пирог🤦‍♀️Но я продолжаю дальше держаться и наслаждаться результатами своего преображения».

А 35-летняя Юлия Ковальчук , в октябре прошлого года ставшая мамой, рассказала, как возвращалась в форму после родов: «Во-первых, я старалась сильно не запускать себя и во время беременности (много раз писала, что каждый день проходила 10000 шагов, плавала, занималась йогой и не увлекалась булками), во-вторых, после родов, а рожала я сама, через пару дней я начала делать разрешенное доктором упражнение для мышц и кожи живота, а дальше потихонечку вводила физическую нагрузку по своим и только своим ощущениям)! Вы должны знать главное — я, как и многие из вас, очень люблю видеть в зеркале своё отражение, которое поднимает мне настроение, и для меня это самая большая мотивация) сейчас я просто через день дома качаю пресс, ягодицы, делаю небольшой комплекс из йоги, плаваю, хожу и всё свободное время посвящаю ребенку — вот вам и форма)! Ах да! На ночь стараюсь не есть».

А как вы следите за своей фигурой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram