Елена Летучая рассказала о своем рационе питания

Телеведущая Елена Летучая , которая в настоящее время отдыхает на Мальдивах, рассказала о принципах питания, которые позволяют поддерживать хорошую физическую форму.

Елена отметила, что ее любимая кухня — японская и китайская. Летучая придерживается принципов раздельного питания и на ночь не ест сложные углеводы. Также телеведущая не ест жирную пищу, полностью отказалась от сладкого и молочных продуктов. Для Летучей под запретом газировка, а вот от алкоголя полностью отказаться Елена не может.

После работы она любит выпить бокал любимого Савиньон. В других странах ей приходится намного сложнее, но в отелях Летучая старается выбирать полезную пищу, предпочтение отдает китайским ресторанам.