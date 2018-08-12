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Елена Летучая рассказала о своем рационе питания
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Елена Летучая рассказала о своем рационе питания 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Елена Летучая, которая в настоящее время отдыхает на Мальдивах, рассказала о принципах питания, которые позволяют поддерживать хорошую физическую форму.
Елена отметила, что ее любимая кухня — японская и китайская. Летучая придерживается принципов раздельного питания и на ночь не ест сложные углеводы. Также телеведущая не ест жирную пищу, полностью отказалась от сладкого и молочных продуктов. Для Летучей под запретом газировка, а вот от алкоголя полностью отказаться Елена не может.
После работы она любит выпить бокал любимого Савиньон. В других странах ей приходится намного сложнее, но в отелях Летучая старается выбирать полезную пищу, предпочтение отдает китайским ресторанам.
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