Зачем мы ходим в рестораны

В ресторан мы идем в первую очередь за едой. Поесть что-то привычное, но в хорошем профессиональном исполнении. Или попробовать что-нибудь новое, необычное или даже экзотическое.

В сочетании с вином, соответствующим этой еде и нашему кошельку. Как-то само собой подразумевается, что и все остальное в этом заведении будет приятным — любезный официант, толковый сомелье, опытные повара. Все вместе это называется сервис. Слово хоть и иностранное, но четкое и понятное: нам здесь должно быть комфортно во всех отношениях.

Похоже, понимание комфорта у посетителей ресторанов и их персонала совпадает не всегда. Иначе, скажем, вам бы не приносили почти все заказанное сразу, не дожидаясь, пока вы справитесь с предыдущим блюдом и обсудите со спутниками последние новости.

Ничего общего с радушным хлебосольством в такой поспешности нет. Темп вашей еды должны задавать вы, а не кухня ресторана, которой удобно отдавать блюда «по готовности», есть такая у них профессиональная формула. Но действительно профессиональные официанты еще при заказе сообщают, сколько времени понадобится на готовку того или иного блюда, если его и в самом деле будут стряпать специально по вашему заказу, как говорят повара, из-под ножа. И спрашивают, когда что кому подавать, чтобы всем было удобно.

Кстати, не только приносить, но и уносить кое-что тоже нужно вовремя. Принимая дома гостей, вы же незамедлительно убираете со стола использованную посуду? Почему же в ресторане нужно терпеть грязные тарелки на столе? Добросовестные официанты уносят их быстро и незаметно, не мешая вашему общению, но везде ли так? Говорят, все-таки есть у нас рестораны, где с сервисом все хорошо. И с едой тоже. Почему-то вот это сочетание, столь естественное и желаемое потребителем, все еще встречается не так часто. А ведь он готов за него платить, своим кровным рублем, дайте только такую возможность.