Ведущий СТС накормил голливудских звезд

Известный шеф-повар Александр Белькович готовит блюда и для президентов, и для голливудских знаменитостей.

Сейчас благодатное время для кулинарных экспериментов! Витрины магазинов и полки рынков буквально ломятся от сезонных продуктов. Известный ресторатор и телеведущий Александр Белькович («МастерШеф Дети» и «Кто кого на кухне» на СТС) расскажет, как уложиться в 100 рублей и приготовить вкусное блюдо. Также шеф-повар даст много ценных советов для домохозяек. Например, как правильно хранить продукты, чтобы они не теряли свой вкус и свежесть. Кто лучше, чем Белькович может поведать о кулинарных секретах! Ведь у него огромный опыт в кухонных делах. В 21 год Александр стал шеф-поваром успешного ресторана в центре Санкт-Петербурга и за 10 лет открыл более 20 заведений в качестве бренд-шефа. Проходил обучение в США и Великобритании.

— Я всегда считал себя народным поваром, потому что обожаю шумные застолья, вкусную и полезную еду, приготовленную из обычных продуктов, — говорит Александр Белькович. — Честно говоря, «ПроСТО кухня» — моя большая гордость, поэтому каждый сезон мы стараемся сделать ярче, круче и увлекательней для зрителей разных возрастов и интересов.

В новых выпусках «ПроСТО кухня» телеведущий с командой шоу переедет на открытую кухню в московском торговом центре, куда прихватит свой нож-талисман. Кстати, с помощью любимого инструмента Александр готовит блюда и для президентов, и для голливудских знаменитостей.

— Среди моих гостей были Ашер, Джеки Чан и многие другие известные спортсмены, актеры и политики, — продолжает телеведущий. — Конечно, в такие моменты немного нервничаешь, но, когда начинаешь готовить, страх уходит. Тем более звезды обожают простую еду — например, Мадонна любит пиццу «Маргарита», а Том Круз предпочитает пасту карбонару.

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