«Они были в сговоре»: сотрудница ресторана о компании молодых людей, не платившей по счетам

Сотрудница ресторана «Тануки» на Карла Либкнехта, 23, узнала компанию молодых людей, не платившую по счетам во многих ресторанах Екатеринбурга. Она считает, что парни были в сговоре, и намеренно «кидали» рестораны на деньги все вместе. Напомним, ранее один из парней из этой компании рассказал E1.RU, что его друзья не знали о том, что он не платит по счетам в ресторанах. А он водил их поесть и выпить, чтобы рассчитаться за разбитую машину.

Однако заместитель генерального директора ресторана «Тануки» рассказала E1.RU, что по крайней мере двое из друзей были в курсе плана. В подтверждение своих слов она предоставила запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что двое молодых людей убегают из ресторана вместе.

— Они пришли в наш ресторан в 19:30 24 июля, — рассказала E1.RU Алена, заместитель генерального директора ресторана «Тануки». — Их было четверо: три молодых человека и девушка. Сначала заказывали блюда, потом в основном алкоголь, периодически по очереди выходили курить на улицу, но за столом всегда кто-то оставался. Спустя 2 часа девушка и молодой человек вышли покурить и не вернулись.

Алена отметила, что, когда гости сделали большой заказ, генеральный директор, который как раз был в ресторане, сказал менеджеру, чтобы за компанией смотрели внимательнее. Поэтому, когда парень с девушкой вышли, официант сообщил менеджеру, что их нет на улице. За оставшимися парнями стали наблюдать еще внимательнее, поэтому, когда они встали и направились к двери, за ними сразу пошел менеджер.

— Они были в сговоре: менеджер пошел за этими парнями, не прошло и минуты, — говорит Алена. — Но они, сразу, как вышли за двери, побежали в сторону «Колизея». И менеджер не смог их догнать. Счет этих гостей был на 11500 рублей. Мы не обращались в полицию, но сейчас, когда стало известно, что эта компания такое проделала не в одном ресторане, менеджер пойдет и напишет заявление.

Ранее девушка из этой компании рассказала E1.RU, что не знала, что парни не расплачивались.