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«Они были в сговоре»: сотрудница ресторана о компании молодых людей, не платившей по счетам
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«Они были в сговоре»: сотрудница ресторана о компании молодых людей, не платившей по счетам 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сотрудница ресторана «Тануки» на Карла Либкнехта, 23, узнала компанию молодых людей, не платившую по счетам во многих ресторанах Екатеринбурга. Она считает, что парни были в сговоре, и намеренно «кидали» рестораны на деньги все вместе. Напомним, ранее один из парней из этой компании рассказал E1.RU, что его друзья не знали о том, что он не платит по счетам в ресторанах. А он водил их поесть и выпить, чтобы рассчитаться за разбитую машину.
Однако заместитель генерального директора ресторана «Тануки» рассказала E1.RU, что по крайней мере двое из друзей были в курсе плана. В подтверждение своих слов она предоставила запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что двое молодых людей убегают из ресторана вместе.
— Они пришли в наш ресторан в 19:30 24 июля, — рассказала E1.RU Алена, заместитель генерального директора ресторана «Тануки». — Их было четверо: три молодых человека и девушка. Сначала заказывали блюда, потом в основном алкоголь, периодически по очереди выходили курить на улицу, но за столом всегда кто-то оставался. Спустя 2 часа девушка и молодой человек вышли покурить и не вернулись.
Алена отметила, что, когда гости сделали большой заказ, генеральный директор, который как раз был в ресторане, сказал менеджеру, чтобы за компанией смотрели внимательнее. Поэтому, когда парень с девушкой вышли, официант сообщил менеджеру, что их нет на улице. За оставшимися парнями стали наблюдать еще внимательнее, поэтому, когда они встали и направились к двери, за ними сразу пошел менеджер.
— Они были в сговоре: менеджер пошел за этими парнями, не прошло и минуты, — говорит Алена. — Но они, сразу, как вышли за двери, побежали в сторону «Колизея». И менеджер не смог их догнать. Счет этих гостей был на 11500 рублей. Мы не обращались в полицию, но сейчас, когда стало известно, что эта компания такое проделала не в одном ресторане, менеджер пойдет и напишет заявление.
Ранее девушка из этой компании рассказала E1.RU, что не знала, что парни не расплачивались.
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