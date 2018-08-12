«Он был постоянным клиентом»: ещё один «подвиг» компании людей, не оплачивающих счета в барах

История молодых людей, которые сбегают из заведений Екатеринбурга, не оплачивая счета, вызвала целую бурю негодования на нашем форуме. Мы сами не ожидали, что они успели посетить столько кафе и ресторанов. Но молчать об их похождениях мы не можем, потому что в редакцию E1.RU продолжают обращаться менеджеры и официанты, лишившиеся зарплат из-за этих людей.

Своей историей поделилась Татьяна, которая полтора года проработала менеджером в баре «Три толстяка», но после прихода этих «гостей», лишилась работы.

— Они пришли 4 августа около 23:00 компанией из шести человек. Около 02:30 все ушли, а остался только Никита. Мы все его знали, потому что он был постоянным клиентом в «Трёх толстяках» на Вайнера, 60, — рассказала Татьяна.

Инцидент произошёл в баре «Три толстяка» на Мельникова, 27, который открылся в апреле этого года. Постоянного клиента здесь узнали все, потому что менеджер, официанты и бармен перешли работать сюда из бара на Вайнера.

По словам девушки, именно потому, что его все знали, ни у кого не возникло подозрений, что он может сбежать, хотя сумма счёта и была непривычно большая — около 19 тысяч рублей. На три тысячи из них гости поели, а потом заказывали кальяны и около 16 алкогольных коктейлей.

— После того как все ушли, он какое-то время посидел за столом один, покурил кальян и выпил коктейль, а минут через 20 подошёл к бару, — рассказала экс-менеджер бара. — Он попросил бармена посмотреть, сколько будет стоит такси до 8 Марта 46, заказал замену чаши в кальяне, попросил зажигалку и вышел на улицу покурить.

Когда один из официантов вышел на улицу вслед за Никитой, его уже не было. Парни, работающие в заведении, несколько раз пробежали вокруг бара, а один даже поехал к «Гринвичу», потому что именно этим адресом интересовался сбежавший гость.

Найти беглеца и его друзей своими силами и сотрудников бара не удалось. А Татьяна уволилась сразу же после этой истории, потому что не смогла смириться с тем, что ей и официанту пришлось отвечать за чужой проступок.

— Руководство бара сказало нам, что это наша вина, что мы ничего не делаем и не ищем сбежавших людей. Поэтому в полицию они не обращались, а полную стоимость их счёта вычли с меня и с официанта, — добавила девушка. — Я уволилась, нет мотивации дальше работать, когда виновными в произошедшем сделали нас.

Ранее E1.RU уже удалось поговорить с непосредственными участниками событий. Девушка Валерия заявила, что была не в курсе обмана и просто ходила в кафе с парнями, которые её приглашали. А один из молодых людей рассказал, что это он звал друзей в заведения, чтобы таким образом погасить перед ними долг за разбитую машину. При этом друзья, по его словам, не знали, что счета остаются неоплаченными. Вот только судя по записям с камер видеонаблюдения, об обмане знала вся компания молодых людей.

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