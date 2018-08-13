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На Трубной заработал демократичный английский паб «Свинья и роза»
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На Трубной заработал демократичный английский паб «Свинья и роза» 

Kitchenmag 57 минут назад
Фото: Kitchenmag
На Трубной заработал демократичный английский паб «Свинья и роза» владельцев «Хачапури» и «Одессы-мамы», сообщают наши коллеги из The Village. Главное тут, конечно, пиво — пока что в пабе наливают 22 сорта разливного от английской классики до ламбиков и крафта. Возглавлять кухню в паб позвали Сергея Астафьева, который занимает аналогичную должность в марокканском «Тажине» через дорогу. Кроме всевозможных блюд из свинины, в пабе также готовят большие английские завтраки со свиными сосисками, фасолью и беконом (390 рублей), фиш-энд-чипс (490 рублей), суп из зеленого горошка (400 рублей), английский пай (470 рублей) и еще более двух десятков горячих блюд и легких закусок под пиво.
Средний чек: 1 000 рублей Адрес: ул. Трубная, 14
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