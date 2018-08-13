Пицца и суши — одним кликом: «Яндекс» запустил сервис доставки еды в Челябинске

В Челябинске заработал сервис заказа готовых блюд из кафе и ресторанов «Яндекс. Еда». С его помощью можно увидеть, какие заведения есть поблизости и какие у них условия доставки.

В Челябинске появился новый сервис заказа еды — В Челябинске к новому сервису подключились уже около 40 заведений. Так что жители могут выбрать блюда на любой вкус и кошелёк, — рассказали 74.ru в пресс-службе «Яндекса» . — Среди них — ресторан японской кухни «Территория Суши», пиццерии Pizza Mia, Pizza Makers и «Помидор», кулинария «Три Колобка», китайский ресторан Gong и другие.

Стоимость заказа складывается из стоимости блюд и стоимости доставки. Минимальная сумма заказа зависит от ресторана: у одних она начинается от 400 рублей, у других — от 500, 700 и выше. Есть несколько заведений, которые не ставят ограничений по сумме. Заказать еду можно в мобильном приложении или на сайте, а оплатить банковской картой или наличными курьеру ресторана.

Список кафе и ресторанов обещают пополнять. Агрегатор намерен привлекать пользователей различными акциями, предлагать подарки при заказе или скидки на меню.

Несколько десятков заведений города начали работать с агрегатором

Представители ресторанов по-разному относятся к запуску нового сервиса. Для кого-то это неоценимая помощь в продвижении бренда.

— Многие знают Gong именно как ресторан. Но у нас есть и доставка. Надеемся, что «Яндекс. Еда» поможет в раскрутке нашего сервиса доставки. А курьеры, которые развозят блюда клиентам, — наши, — рассказала директор ресторана китайской кухни Gong Татьяна Старовойтова. — Для нас сотрудничество с новым сервисом — это, скорее, увеличение узнаваемости.

По словам Татьяны Старовойтовой, не каждому ресторану под силу иметь свою службу доставки.

— Дело это затратное и ответственное. Большую роль играет человеческий фактор — сотрудник заболел, машина не завелась в морозы и так далее, — говорит владелец ресторана Gong. — В будущем мы были бы не против передать доставку полностью на аутсорсинг.

Заказы доставят на работу или домой

Другие представители ресторанного рынка говорят о низкой рентабельности и опасаются попасть в зависимость от агрегатора. Сеть пиццерий «Додо пицца», четыре заведения которой действуют в Челябинске, ещё полтора года назад отказалась от сотрудничества с любыми агрегаторами. А её основатель Фёдор Овчинников назвал подобные сервисы «бизнес-паразитом, который не приносит сетям в долгосрочной перспективе никакой ценности, а только убытки и зависимость».

— Эта бизнес-модель построена не на «любви», а на «выкручивании рук» и манипуляции, — объяснил Фёдор Овчинников. — Рентабельность доставки для ресторанов составляет 15–25%. Таким образом, в лучшем случае заведение работает в районе ноля.

Доставка еды, по данным экспертов, занимает около пяти процентов от всего рынка российского общепита и оценивается в полтора миллиарда долларов. Сервис «Яндекс. Еда» появился в феврале этого года после покупки компании Foodfox. Позже к «Яндекс. Еде» присоединился ещё один сервис доставки — Uber Eats.