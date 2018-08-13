Заказать еду в Челябинске теперь можно через «Яндекс»

В столице Южного Урала запустили сервис «Яндекс. Еда», с помощью которого можно заказывать блюда из ближайших пиццерий и кафе.

Сейчас с новым сервисом по доставке еды работает около 40 заведений, среди которых: пиццерии, кулинария, суши-бары и рестораны.

— Заказать еду можно в мобильном приложении для iOS и Android или на сайте. Сервис определит адрес, покажет, какие заведения есть поблизости и какие у них условия доставки. Оплатить заказ можно банковской картой или наличными курьеру ресторана, — сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс».