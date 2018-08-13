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Заказать еду в Челябинске теперь можно через «Яндекс»
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Заказать еду в Челябинске теперь можно через «Яндекс» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В столице Южного Урала запустили сервис «Яндекс. Еда», с помощью которого можно заказывать блюда из ближайших пиццерий и кафе.
Сейчас с новым сервисом по доставке еды работает около 40 заведений, среди которых: пиццерии, кулинария, суши-бары и рестораны.
— Заказать еду можно в мобильном приложении для iOS и Android или на сайте. Сервис определит адрес, покажет, какие заведения есть поблизости и какие у них условия доставки. Оплатить заказ можно банковской картой или наличными курьеру ресторана, — сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс».
Список заведений обещают пополнять регулярно, чтобы челябинцы смогли заказывать блюда на любой вкус и кошелек. Кроме того, "Яндекс. Еда" намерен регулярно проводить специальные акции, чтобы пользователи получали дополнительные скидки на меню ресторанов.
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