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Ведущий канала «Кухня ТВ» Сергей Кузнецов научит готовить полезные десерты
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Ведущий канала «Кухня ТВ» Сергей Кузнецов научит готовить полезные десерты 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
На городском пикнике «Пир на Волге» пройдут мастер-классы повара и телеведущего Сергея Кузнецова. Возможность стать его участниками и узнать, как готовить полезные десерты, оставаясь в форме, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал «Кухня ТВ».
Сергей Кузнецов — повар, ведущий кулинарных шоу, мастер-классов и вечеринок в кулинарных школах и ведущий программы «Правильный фастфуд» на «Кухня ТВ». Работал в кулинарном театре Москвы «Театр вкуса», а однажды готовил омлеты для группы Metallica. Сергей любит экспериментировать и находить нетривиальные решения.
В Ярославле Сергей проведет 3 мастер-класса по приготовлению не просто вкусных, но и здоровых десертов — без глютена, яиц и муки. Вместе с ним гости фестиваля приготовят финиковый брауни с кокосовым кремом, парфе с чиа и греческим йогуртом и домашней гранолой, салат с киноа и фруктами. Билеты на мастер-классы можно выиграть в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте», в эфире «Хит ФМ» и популярных пабликах города. Итоги розыгрышей будут подведены 15 августа. Посмотреть на кулинарное шоу можно на зоне «Дом.ru» и «Кухня ТВ» (начало мастер-классов — 12.00, 14.00 и 16.00). Гостей площадки ждут также мастер-классы от ярославских кондитеров «Пряничный домик» и «Вкусный букет», на которых взрослые и маленькие сладкоежки смогут приготовить десерты, и фото на память в креативной фотозоне.
«Мы рады второй год подряд поддержать один из популярных гастрономических фестивалей России. Благодаря нашему партнеру, телеканалу «Кухня ТВ», ярославцы станут участниками настоящего кулинарного шоу. Я приглашаю гостей «Пира на Волге» стать его зрителями. С помощью цифрового ТВ наши клиенты смотрят самые интересные программы о еде, узнают секреты профессиональных поваров и воплощают кулинарные шедевры на своей кухне», — комментирует директор ярославского филиала «Дом.ru» Василий Середа.
«Кухня ТВ» — это телеканал для гурманов и ценителей кулинарного искусства. Каждый день влюбленная в свое дело команда — шеф-повара, кулинарные блогеры, авторы книг, колумнисты, редакторы — рассказывают об одном из главных удовольствий жизни — о еде и блюдах, которые будоражат гастрономическое воображение. «Кухня ТВ» доступен в цифровом «Дом.ru TV».
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