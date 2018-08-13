В ЮЗАО демонтировано размещенное с нарушениями летнее кафе

Госинспекция по недвижимости подтвердила факт освобождения территории у ресторана по адресу: проспект 60-летия Октября, вл. 23.

Ранее в ходе инспекции выяснилось, что летнее кафе работало вопреки порядку размещения сезонного заведения. Владелец не стал включать его в городскую Схему размещения и самовольно поставил зонты, столы и стулья на не принадлежащем ему участке. В связи с этим он получил предписание убрать сезонную часть ресторана.

В настоящее время требования Госинспекции выполнены, занятый ранее земельный участок приведен в надлежащий вид.