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В ЮЗАО демонтировано размещенное с нарушениями летнее кафе
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В ЮЗАО демонтировано размещенное с нарушениями летнее кафе 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 3 часа назад
Госинспекция по недвижимости подтвердила факт освобождения территории у ресторана по адресу: проспект 60-летия Октября, вл. 23.
Ранее в ходе инспекции выяснилось, что летнее кафе работало вопреки порядку размещения сезонного заведения. Владелец не стал включать его в городскую Схему размещения и самовольно поставил зонты, столы и стулья на не принадлежащем ему участке. В связи с этим он получил предписание убрать сезонную часть ресторана.
В настоящее время требования Госинспекции выполнены, занятый ранее земельный участок приведен в надлежащий вид.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Владельцы кафе в СЗАО привели летние веранды в соответствие с требованиями Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров: в этом сезоне при открытии летних кафе ресторанный бизнес работает почти без нарушений
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