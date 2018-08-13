10 поводов побывать в «Хлебе Насущном»

Попробовать традиционный русский курник

Знаете ли вы, какой пирог ели на свадьбе царя Алексея Михайловича, а какая выпечка попала в книги Гоголя и Гиляровского? Повара «Хлеба Насущного» — знают! И бережно реконструируют старинные рецепты, добавляя в меню исконно русскую выпечку. В кафе-пекарне можно попробовать традиционный пирог с курицей — курник и воздушные бублики.

Разглядеть старинные сундуки и зеркала

Каждое из более чем четырех десятков заведений «Хлеба Насущного» имеет собственный уникальный интерьер. Неизменным остается пристрастие к старинным зеркалам, люстрам, сундукам и комодам: некоторые из них мы нашли на настоящих антикварных ярмарках. Загляните в кафе-пекарню на Смоленской, чтобы рассмотреть уникальную нарисованную дверь, декорированную старинными ручками.

Пресс-служба "Хлеб Насущный"

Или на Остоженке изучите старинную деревянную панель, возраст которой ни много ни мало 300 лет!

Съесть на десерт американский сандей

Мы в «Хлебе Насущном» — большие поклонники итальянского джелато. В нем меньше молочных жиров, чем в обычном мороженом, нет кристалликов льда — зато есть натуральное пюре и ягоды. Этим летом мы открыли собственный киоск-джелатерию на Ленинградском вокзале. Здесь можно попробовать десерт, вошедший в мировую кулинарию под названием «сандей»: лакомство было традиционной частью воскресного досуга в англоязычных странах. Наши десерты сандей: шоколад рояль, фруктовый микс и сливочная ваниль.

Получить бесплатный классический круассан — снова!

В середине декабря сеть кафе-пекарен дала старт беспрецедентной акции: мы решили дарить гостям парижский круассан. Получить его можно при покупке любого кофе размера «Большой» и «Гранде» до 12.00 с собой. Презент оказался настолько популярным, что за неполные полгода мы порадовали бесплатной выпечкой 70 тысяч посетителей. А с конца мая предложение обновилось. Предложение стало действовать не только при покупке кофе, но и любого из более чем десятка видов листового чая.

Найти лучший среди десятка сэндвичей

Оригинальные, разнообразные и суперсвежие: все это — о сэндвичах «Хлеба Насущного» . В витрине «навынос» всегда можно найти десяток закусок с багетом, чиабаттой или тостовым хлебом. А в новом сезоне кафе-пекарня предлагает еще и так называемые «открытые сендвичи»: мы не упаковываем такие бутерброды, и делаем их прямо при вас. Выбор — за гостем: сытный багет с кунжутом, ветчиной, сыром и помидорами; фокачча романа с лососем и авокадо — или пикантная кесадилья с курицей, сыром гауда и помидорами.

Попробовать шейк с брауни или смузи с овсянкой

Каждое лето мы удивляем гостей новым меню холодных напитков со всего света. Они не только утолят жажду в жаркий день, но и заставят по-новому взглянуть на сочетание вкусов и текстур. Что вам больше по вкусу: ореховый кофе с тапиокой из Тайваня, холодный кофейный напиток со вкусом домашней соленой карамели, чай матча с листьями бодрящего каффир-лайма или густой смузи из овсяных хлопьев и банана? Усложним выбор наличием двух молочных коктейлей на основе итальянского джелато.

Пресс-служба "Хлеб Насущный"

Шейк с нашим фирменным пирожным брауни или с миндальным печеньем? Кажется, стоит попробовать оба — тем более, что скоро меню заменится осенним. Срочно добавляй в to do list!

Поужинать под открытым небом

Провести время в компании друзей, любуясь вечерним закатом — или выпить любимый кофе, рассматривая спешащих прохожих. Все это возможно благодаря летним верандам «Хлеба Насущного» . Два десятка открытых площадок работают с конца апреля до конца сентября.

Пресс-служба "Хлеб Насущный"

Пространство наших веранд украшено живыми растениями, которые создают атмосферу цветущего сада. По вечерам официанты зажигают на столиках свечи, а в прохладную погоду с заботливо укутают вас в плед. Особенно красиво и атмосферно будет в Нескучном саду!

Попробовать более 10 видов хлеба

«Хлеб Насущный» — одни из лидеров хлебопечения по оригинальным и традиционным рецептам. В ассортименте можно найти национальные варианты хлеба со всего света: бездрожжевой ржаной и универсальный пшеничный, необычный ореховый, хрустящий багет и пористая чиабатта, пряный бородинский и оригинальный «Наш хлеб с медом», сытный «5 злаков» и полезный «Мультизлаковый», Фокачча Романа с розмарином. А если сомневаешься, какой хлеб выбрать — попробуй любой хлеб в кафе, это бесплатно.

Съесть все без угрызений совести

«Хлеб Насущный» знает, как питаться одновременно и вкусно, и полезно, и без вреда для фигуры. На завтрак поставщиком полезной для пищеварения клетчатки станет овсяная каша. В обед приверженцы низкокалорийной диеты смогут насытиться супом том-ям (275 ккал). Роль здорового перекуса отлично сыграет ближневосточный хумус (268 ккал), полезный за счет содержания кунжута и нута. А в качестве изысканного ужина можно без угрызений совести выбрать ближневосточную муджадру (338 ккал).

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