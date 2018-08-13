Зеленоградцев приглашают узнать рецепт лучшей пиццы

15 августа в 19.00 на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет открытая встреча «Еда в центре».

С участниками будут говорить про самую популярную еду в мире — пиццу. Управляющий партнер доставки еды «Лаки Кинг» Сергей Счастливцев расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы, научит разбираться в ее качестве, ответит на самые каверзные вопросы. Также в этот вечер гости смогут увидеть, как правильно испечь пиццу, узнать о самых необычных начинках, а также выиграть подарки.

Встреча пройдет в рамках цикла под названием «Еда в центре», где гости будут:

— узнавать про тренды в еде;

— знакомиться с рестораторами;

— изучать кухни народов мира;

— общаться, ведь еда объединяет.

Свои предложения по темам цикла и участию можно написать в личные сообщения сообщества. Вход свободный (0+).