Зеленоградцев приглашают узнать рецепт лучшей пиццы 

15 августа в 19.00 на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет открытая встреча «Еда в центре».
С участниками будут говорить про самую популярную еду в мире — пиццу. Управляющий партнер доставки еды «Лаки Кинг» Сергей Счастливцев расскажет о новейших технологиях приготовления пиццы, научит разбираться в ее качестве, ответит на самые каверзные вопросы. Также в этот вечер гости смогут увидеть, как правильно испечь пиццу, узнать о самых необычных начинках, а также выиграть подарки.
Встреча пройдет в рамках цикла под названием «Еда в центре», где гости будут:
— узнавать про тренды в еде;
— знакомиться с рестораторами;
— изучать кухни народов мира;
— общаться, ведь еда объединяет.
Свои предложения по темам цикла и участию можно написать в личные сообщения сообщества. Вход свободный (0+).