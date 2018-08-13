Праздник морошки у «Оленёнка». На самоварной поляне угостят чаем и блинами

В Салехарде 18 августа в третий раз организуют гастрономический «Праздник морошки». Мероприятие пройдет в районе магазина «Оленёнок».

По традиции гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная и дегустационная программа. Ягодный праздник пройдет на нескольких площадках, где можно будет и угоститься, и поиграть, и принять участие в мастер-классах. Так, «Хороводная поляна» познакомит салехардцев с историей проекта, проведет танцевальный флешмоб, конкурсы и викторины. На «Самоварной поляне» горожан ждет ароматный чай с блинами и пирогами, домашнее кафе, дегустация блюд из морошки. Для всех желающих продемонстрировать свою силу, ловкость и спортивную подготовку организаторы проекта подготовили «Богатырскую поляну», а специальная площадка с детскими играми не оставит равнодушным подрастающее поколение. На «Ярмарочной поляне» можно будет приобрести овощи, сладости и фрукты, а также мед и многое другое. «Потешная поляна» соберет любителей и ценителей декоративно-прикладного творчества, на этой площадке посетители попробуют сами сделать изделия с главным символом праздника.