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«Политические» бургеры появятся в одном из общепитов Барнаула
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«Политические» бургеры появятся в одном из общепитов Барнаула 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Один из ресторанов быстрого питания в Барнауле презентует «политический» бургер после Единого дня голосования. Сэндвич будет именоваться в честь победителя на выборах губернатора Алтайского края, сообщило ИА «Запад 24».
В меню фастфуда может появиться бургер VIKTOR PETROVICH — в случае, если пост главы региона займет экс-замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко.
Если Томенко проиграет на выборах, посетители общепита смогут отведать «правые» и «левые» бургеры. «Семеновским» или «Либеральным» сэндвич станет, если победит Владимир Семенов, и «Справедливым», если жители края выберут Людмилу Суслову.
Выборы губернатора пройдут в регионе в Единый день голосования 9 сентября.
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