«Политические» бургеры появятся в одном из общепитов Барнаула

Один из ресторанов быстрого питания в Барнауле презентует «политический» бургер после Единого дня голосования. Сэндвич будет именоваться в честь победителя на выборах губернатора Алтайского края, сообщило ИА «Запад 24».

В меню фастфуда может появиться бургер VIKTOR PETROVICH — в случае, если пост главы региона займет экс-замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко

Если Томенко проиграет на выборах, посетители общепита смогут отведать «правые» и «левые» бургеры. «Семеновским» или «Либеральным» сэндвич станет, если победит Владимир Семенов , и «Справедливым», если жители края выберут Людмилу Суслову

Выборы губернатора пройдут в регионе в Единый день голосования 9 сентября.