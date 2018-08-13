Макдоналдс разыгрывает купон на бесплатное питание в сети на всю жизнь

Макдоналдс объявил о старте конкурса, где главным призом станет McGold Card — золотая карта, дающая право на бессрочное бесплатное питание в заведениях сети

Макдоналдс объявил о старте конкурса с призом McGold Card — золотой карты, дающей право на бессрочное бесплатное питание в заведениях сети.

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в одноименном приложении в период с 10 по 24 августа. Победитель будет объявлен 29 августа. Помимо уникальной McGold Card, которая дает право на два бесплатных приема пищи в неделю в течение 50 лет, счастливчик получит 24-карантный позолоченный чехол для смартфона с гравировкой его имени.

Акция распространяется только на рестораны в США.

Фото: Youtube/McDonald’s