В Москве пройдет фестиваль Страны улыбок

Тайский фестиваль проходит в Москве уже пятый раз. В этом году его посетителям предложат приготовленные известными ресторанами национальные блюда, ароматный тайский кофе, свежие экзотические плоды, доставленные прямо из Бангкока, а также принять участие в специальных кулинарных мастер-классах в рамках «Том Ям Мании», чтобы узнать секреты местной кухни.

Желающие смогут окунуться в атмосферу национальных танцев и представлений, увидеть мастеров тайского бокса, насладиться приятным массажем, приобрести подлинные товары из Страны улыбок. Специальные туристические предложения ожидает тех, кто посетит стенды Тайских авиалиний и Управления туризма Таиланда.

Ежегодно Тайский фестиваль в Москве посещает более 50 000 москвичей и гостей столицы.