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В Москве пройдет фестиваль Страны улыбок
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В Москве пройдет фестиваль Страны улыбок 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Тайский фестиваль проходит в Москве уже пятый раз. В этом году его посетителям предложат приготовленные известными ресторанами национальные блюда, ароматный тайский кофе, свежие экзотические плоды, доставленные прямо из Бангкока, а также принять участие в специальных кулинарных мастер-классах в рамках «Том Ям Мании», чтобы узнать секреты местной кухни.
Желающие смогут окунуться в атмосферу национальных танцев и представлений, увидеть мастеров тайского бокса, насладиться приятным массажем, приобрести подлинные товары из Страны улыбок. Специальные туристические предложения ожидает тех, кто посетит стенды Тайских авиалиний и Управления туризма Таиланда.
Ежегодно Тайский фестиваль в Москве посещает более 50 000 москвичей и гостей столицы.
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