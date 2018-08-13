19 человек подхватили сальмонеллез в тульском кафе «Тарелка»

19 человек отравились зараженным сальмонеллой обедом в тульском кафе «Тарелка», сообщил Роспотребнадзор . Ведомство закончило все необходимые проверки и нашло источник инфекции в еде.

«Пострадали 19 человек, в том числе несколько сотрудников. Возбудитель заболевания — сальмонелла. Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима», — говорится в сообщении.

По результатам проверки, выявлены множественные нарушения санитарных требований. Причем, касаются они как содержания помещения, так и качества предлагаемых посетителям блюд.

В связи с инцидентом заведение закрыли на три месяца, а в отношении подозреваемых возбудили четыре административных дела. Состояние отравившихся медики оценивают как удовлетворительное.