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19 человек подхватили сальмонеллез в тульском кафе «Тарелка»
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19 человек подхватили сальмонеллез в тульском кафе «Тарелка» 

360tv.ru 1 час назад
19 человек отравились зараженным сальмонеллой обедом в тульском кафе «Тарелка», сообщил Роспотребнадзор. Ведомство закончило все необходимые проверки и нашло источник инфекции в еде.
«Пострадали 19 человек, в том числе несколько сотрудников. Возбудитель заболевания — сальмонелла. Заболевшие пострадали в результате употребления блюд, загрязненных данным возбудителем по причине несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима», — говорится в сообщении.
По результатам проверки, выявлены множественные нарушения санитарных требований. Причем, касаются они как содержания помещения, так и качества предлагаемых посетителям блюд.
В связи с инцидентом заведение закрыли на три месяца, а в отношении подозреваемых возбудили четыре административных дела. Состояние отравившихся медики оценивают как удовлетворительное.
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