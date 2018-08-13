В столицу Башкирии приедет гастрофестиваль на колесах

Проект «Гастрономическая карта России» даст жителям Уфы возможность попробовать не очень распространенные башкирские блюда.

25 августа в Уфе проведут второй фестиваль «Молочная страна», на который заглянет проект «Гастрономическая карта России» − караван из 11 фургончиков с едой. В «ресторанах на колесах» можно будет попробовать кефир и простоквашу, катык, айран, молочную лапшу и наваристую кулламу.

Как объяснили создатели проекта, во время Чемпионата мира по футболу в городах, принимавших болельщиков, запускали однодневные гастрономические фестивали. Фанатов футбола знакомили с разнообразием кухни регионов России, предлагая попробовать калачи, люля-кебаб, пачат с медом, осетинские пироги, вяленых гусей и другие блюда. После завершения Чемпионата, 11 специально переоборудованных фургончиков, в которых перевозили еду, начнут использовать по всей стране. На этот раз, чтобы познакомить местных жителей с региональными деликатесами. Гастрономический пробег фургончики начнут именно с Башкирии за большой вклад в развитие пчеловодчества и молочного производства.