В столицу Башкирии приедет гастрофестиваль на колесах 

Проект «Гастрономическая карта России» даст жителям Уфы возможность попробовать не очень распространенные башкирские блюда.
25 августа в Уфе проведут второй фестиваль «Молочная страна», на который заглянет проект «Гастрономическая карта России» − караван из 11 фургончиков с едой. В «ресторанах на колесах» можно будет попробовать кефир и простоквашу, катык, айран, молочную лапшу и наваристую кулламу.
Как объяснили создатели проекта, во время Чемпионата мира по футболу в городах, принимавших болельщиков, запускали однодневные гастрономические фестивали. Фанатов футбола знакомили с разнообразием кухни регионов России, предлагая попробовать калачи, люля-кебаб, пачат с медом, осетинские пироги, вяленых гусей и другие блюда. После завершения Чемпионата, 11 специально переоборудованных фургончиков, в которых перевозили еду, начнут использовать по всей стране. На этот раз, чтобы познакомить местных жителей с региональными деликатесами. Гастрономический пробег фургончики начнут именно с Башкирии за большой вклад в развитие пчеловодчества и молочного производства.
«Регион считается одним из лидеров по производству молока. А в селе Красный Ключ в Нуримановском районе — самый крупный источник питьевой воды в России. Заповедник Шульган Таш — единственное место в России, где занимаются бортевым пчеловодством», − пояснила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.