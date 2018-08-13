Ещё
В столицу Башкирии приедет гастрофестиваль на колесах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Шпион, который меня кинул
Боевик, Комедия
Купить билет

В столицу Башкирии приедет гастрофестиваль на колесах 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Проект «Гастрономическая карта России» даст жителям Уфы возможность попробовать не очень распространенные башкирские блюда.
25 августа в Уфе проведут второй фестиваль «Молочная страна», на который заглянет проект «Гастрономическая карта России» − караван из 11 фургончиков с едой. В «ресторанах на колесах» можно будет попробовать кефир и простоквашу, катык, айран, молочную лапшу и наваристую кулламу.
Как объяснили создатели проекта, во время Чемпионата мира по футболу в городах, принимавших болельщиков, запускали однодневные гастрономические фестивали. Фанатов футбола знакомили с разнообразием кухни регионов России, предлагая попробовать калачи, люля-кебаб, пачат с медом, осетинские пироги, вяленых гусей и другие блюда. После завершения Чемпионата, 11 специально переоборудованных фургончиков, в которых перевозили еду, начнут использовать по всей стране. На этот раз, чтобы познакомить местных жителей с региональными деликатесами. Гастрономический пробег фургончики начнут именно с Башкирии за большой вклад в развитие пчеловодчества и молочного производства.
«Регион считается одним из лидеров по производству молока. А в селе Красный Ключ в Нуримановском районе — самый крупный источник питьевой воды в России. Заповедник Шульган Таш — единственное место в России, где занимаются бортевым пчеловодством», − пояснила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
Собака.ru: последние новости
6 ресторанов для похода с семьей в Петербурге В тапруме при пивоварне AF Brew открыли индийскую кухню 7 главных ресторанных открытий июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ревизорро» обзавелось новой ведущей1
Героини в бикини: культовые купальники в кино21
10 поводов побывать в «Хлебе Насущном»
Фильмы ужасов, которые напугали даже актеров
Тайные смыслы советских мультиков45
Видео
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
03:40
Дочь Элвиса Пресли спела дуэтом с отцом
Концерты
04:16
Вышел новый клип Майкла Джексона
Концерты
13:17
Предсказания из кино и сериалов, которые сбылись
Кино
19:24
Самые ненавистные кинозлодеи
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение