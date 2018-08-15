Фестиваль тайской культуры откроется в Сокольниках

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Фестиваль тайской культуры пройдет 18-19 августа в московском парке «Сокольники». Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве Таиланда в России.

"В предстоящие выходные в Москве в пятый раз пройдет Тайский фестиваль, который ежегодно собирает 50 тыс. участников", — информировали в диппредставительстве.

Все гости вне зависимости от увлечений смогут найти занятие по душе. Так, программа мероприятия включает в себя мастер-классы от кулинарной школы университета Суан Сунандха, традиционные танцы и показательные выступления по тайскому боксу. Утомившимся в течение рабочей недели предложат насладиться тайским массажем.