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Фестиваль тайской культуры откроется в Сокольниках
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Фестиваль тайской культуры откроется в Сокольниках 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль тайской культуры пройдет 18-19 августа в московском парке «Сокольники». Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве Таиланда в России.
"В предстоящие выходные в Москве в пятый раз пройдет Тайский фестиваль, который ежегодно собирает 50 тыс. участников", — информировали в диппредставительстве.
Все гости вне зависимости от увлечений смогут найти занятие по душе. Так, программа мероприятия включает в себя мастер-классы от кулинарной школы университета Суан Сунандха, традиционные танцы и показательные выступления по тайскому боксу. Утомившимся в течение рабочей недели предложат насладиться тайским массажем.
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