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Тайский фестиваль пройдет в парке «Сокольники» 18-19 августа
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Тайский фестиваль пройдет в парке «Сокольники» 18-19 августа 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В столичном парке «Сокольники» 18 и 19 августа 2018 г. пройдет фестиваль Таиланда. Об этом сообщается на сайте департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы.
«Тайский фестиваль 18-19 августа 2018 г. пройдет в Москве в парке «Сокольники». Гостей дружественного мероприятия ожидают интересная культурная программа, выступления артистов, туристические презентации, дегустации и кулинарные мастер-классы. Церемония открытия фестиваля состоится 18 августа в 12:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль пройдет в городе уже в пятый раз.
«В этом году его посетителям предложат приготовленные известными ресторанами национальные блюда, ароматный тайский кофе, свежие экзотические плоды, доставленные прямо из Бангкока, а также принять участие в специальных кулинарных мастер-классах в рамках «Том Ям Мании», чтобы узнать секреты местной кухни», — сказали в департаменте.
Кроме того, посетители смогут увидеть мастеров тайского бокса, увидеть национальные танцы и представления, насладиться массажем и купить подлинные товары из страны.
«Специальные туристические предложения ожидают тех, кто посетит стенды Тайских авиалиний и управления туризма Таиланда», — добавили в ведомстве.
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