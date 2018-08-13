Тайский фестиваль пройдет в парке «Сокольники» 18-19 августа

В столичном парке «Сокольники» 18 и 19 августа 2018 г. пройдет фестиваль Таиланда. Об этом сообщается на сайте департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы.

«Тайский фестиваль 18-19 августа 2018 г. пройдет в Москве в парке «Сокольники». Гостей дружественного мероприятия ожидают интересная культурная программа, выступления артистов, туристические презентации, дегустации и кулинарные мастер-классы. Церемония открытия фестиваля состоится 18 августа в 12:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль пройдет в городе уже в пятый раз.

«В этом году его посетителям предложат приготовленные известными ресторанами национальные блюда, ароматный тайский кофе, свежие экзотические плоды, доставленные прямо из Бангкока, а также принять участие в специальных кулинарных мастер-классах в рамках «Том Ям Мании», чтобы узнать секреты местной кухни», — сказали в департаменте.

Кроме того, посетители смогут увидеть мастеров тайского бокса, увидеть национальные танцы и представления, насладиться массажем и купить подлинные товары из страны.

«Специальные туристические предложения ожидают тех, кто посетит стенды Тайских авиалиний и управления туризма Таиланда», — добавили в ведомстве.