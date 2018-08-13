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Верховный суд Северной Осетии примет решение по делу о сносе «Дендрариума»
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Верховный суд Северной Осетии примет решение по делу о сносе «Дендрариума» 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 13 авг — Sputnik. Дело о сносе ресторана «Дендрариум» в столице Северной Осетии рассмотрят в Верховном суде республики, сообщает Ossetia News. Аппеляционную жалобу в суд подали владельцы Mercada group, к которой относится заведение, Тамерлан и Тельман Зассеевы.
Ранее Советский суд Владикавказа вынес решение о сносе ресторана в связи с тем, что «Дендрариум» находится на территории рекреационной зоны столицы. Соответствующий иск в суд подала администрация местного самоуправления города.
В мэрии отметили, что согласно закону, на земле, где расположено заведение, не могут производится какие-либо работы. Апелляцию владельцев ресторана в администрации Владикавказа пока не прокомментировали.
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