Верховный суд Северной Осетии примет решение по делу о сносе «Дендрариума»

ЦХИНВАЛ, 13 авг — Sputnik . Дело о сносе ресторана «Дендрариум» в столице Северной Осетии рассмотрят в Верховном суде республики, сообщает Ossetia News. Аппеляционную жалобу в суд подали владельцы Mercada group, к которой относится заведение, Тамерлан и Тельман Зассеевы.

Ранее Советский суд Владикавказа вынес решение о сносе ресторана в связи с тем, что «Дендрариум» находится на территории рекреационной зоны столицы. Соответствующий иск в суд подала администрация местного самоуправления города.

В мэрии отметили, что согласно закону, на земле, где расположено заведение, не могут производится какие-либо работы. Апелляцию владельцев ресторана в администрации Владикавказа пока не прокомментировали.