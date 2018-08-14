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Голодный грабитель попался на жареных крылышках
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Голодный грабитель попался на жареных крылышках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эвана Элмора в Теннесси задержали на угнанном автомобиле с помощью GPS-трекера, установленном на грузовике. Об этом сообщил телеканал WRCB.
До этого он разбил окно в популярном ресторане Чаттануги, и забрал из кассы несколько тысяч долларов. Но первым делом, оказавшись внутри, он пошел на кухню и поджарил себе куриные крылышки. Элмор пообедал, собрал в сумку торт, закуски и пиво. Затем он покинул заведение.
Обвиняют незадачливого грабителя в краже со взломом, вандализме, угоне машины и хранении марихуаны.
Ранее стражи правопорядка Флориды без труда установили личность грабителя, совершившего вооруженный налет на магазин. За час до нападения он заходил в торговую точку и несколько раз попал на камеры видеонаблюдения.
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